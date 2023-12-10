Какие компании делают дроны для России, борьба с уклонителями: хронология 655 дня войны
Оккупанты не оставляют попыток захватить хотя бы Восток Украины, однако не достигают успехов. Ведь ВСУ успешно отбивают атаки врага и уничтожают их личный состав и технику.
Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны помогают нам противостоять врагу – читайте в тексте 24 Канала.
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Издание The Washington Post написало, что Украина усиливает борьбу с уклонением от мобилизации. Ведь воины нам нужны больше, чем военная помощь. Офис генпрокурора заявил, что дроны для России, которыми она затем атакует Украину, производит иранская государственная авиастроительная компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Эксперты на 100% идентифицировали, что российская "Герань" – это иранские Shahed. Венгерские перевозчики заявили, что перекроют пункт пропуска "Загонь-Чоп" уже 11 декабря. Они потребуют отмены транспортного безвиза. Венгерские автоперевозчики сказали, что требуют:
Какие производители создают дроны для России
Венгерские перевозчики собрались протестовать
Издание The Washington Post написало, что Украина усиливает борьбу с уклонением от мобилизации. Ведь воины нам нужны больше, чем военная помощь.
Офис генпрокурора заявил, что дроны для России, которыми она затем атакует Украину, производит иранская государственная авиастроительная компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
Эксперты на 100% идентифицировали, что российская "Герань" – это иранские Shahed.
Венгерские перевозчики заявили, что перекроют пункт пропуска "Загонь-Чоп" уже 11 декабря. Они потребуют отмены транспортного безвиза.
Венгерские автоперевозчики сказали, что требуют: