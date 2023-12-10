Какие компании делают дроны для России, борьба с уклонителями: хронология 655 дня войны

Оккупанты не оставляют попыток захватить хотя бы Восток Украины, однако не достигают успехов. Ведь ВСУ успешно отбивают атаки врага и уничтожают их личный состав и технику.

Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны помогают нам противостоять врагу – читайте в тексте 24 Канала.

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