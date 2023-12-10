Какие компании делают дроны для России, борьба с уклонителями: хронология 655 дня войны

10 декабря 2023, 06:20
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Оккупанты не оставляют попыток захватить хотя бы Восток Украины, однако не достигают успехов. Ведь ВСУ успешно отбивают атаки врага и уничтожают их личный состав и технику.

Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны помогают нам противостоять врагу – читайте в тексте 24 Канала.

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02:53, 10 декабря

Издание The Washington Post написало, что Украина усиливает борьбу с уклонением от мобилизации. Ведь воины нам нужны больше, чем военная помощь.

01:21, 10 декабря

Какие производители создают дроны для России

Офис генпрокурора заявил, что дроны для России, которыми она затем атакует Украину, производит иранская государственная авиастроительная компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Эксперты на 100% идентифицировали, что российская "Герань" – это иранские Shahed.

00:28, 10 декабря

Венгерские перевозчики собрались протестовать

Венгерские перевозчики заявили, что перекроют пункт пропуска "Загонь-Чоп" уже 11 декабря. Они потребуют отмены транспортного безвиза.

Венгерские автоперевозчики сказали, что требуют:

  • немедленного пересмотра сделки,
  • возобновление лицензионных квот на украино-венгерские перевозки,
  • эффективного и интенсивного официального контроля над украинскими перевозчиками.

Автор: Діана Квасневська