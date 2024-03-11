В Военно-морских силах сказали, какие корабли России в наибольшей опасности
Украина перехватила инициативу в Черном море. Следующей целью украинских военных может стать любой военный корабль под российским флагом.
Впрочем, есть цели, которые больше всего интересуют наши Силы обороны. Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, какие именно это вражеские корабли, отметив, что все военные корабли России являются законной целью для Украины.
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Какие корабли России являются главной целью Украины
"Конечно есть приоритетные цели. Прежде всего это носители крылатых ракет, которых у них есть десяток в составе. Есть другие серьезные единицы – это и ракетные катера, и патрульные, различные фрегаты, корветы. То есть, на самом деле там перечень еще достаточно существенный", – отметил спикер ВМС Украины.
Кроме того, у России из 13 больших десантных кораблей еще осталось 5 единиц в строю. Есть несколько подводных лодок, среди них три носителя ракет. Поэтому, по словам Плетенчука, работать еще есть над чем.
Также он рассказал, что в последнее время активность россиян в море фактически нулевая. Оккупанты уже шестые сутки не выходят в Черное море. Это может быть связано с тем, что украинские воины отправили на морское дно еще один корабль россиян. Поэтому теперь враг должен разработать новый алгоритм действий.
Какие еще корабли России удалось уничтожить: коротко
- Самой свежей потерей российского флота стал корвет "Сергей Котов". Его Силам обороны удалось ликвидировать 5 марта. Уничтожить его удалось со второй попытки. Украинские воины уже подбивали судно, но тогда оно осталось на плаву.
- В то же время самым большим "уловом" Сил обороны Украины стал флагман черноморского флота ракетный крейсер "Москва". 13 апреля 2022 года его поразили из берегового комплекса "Нептун", а уже 14 апреля он пошел на дно.
- После ряда успешных операций по уничтожению вражеского флота россияне начали прятать свои корабли как можно дальше в бухты Новороссийска. Впрочем, это не спасло большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который наши защитники поразили 4 августа 2023 года.