В Военно-морских силах сказали, какие корабли России в наибольшей опасности

Украина перехватила инициативу в Черном море. Следующей целью украинских военных может стать любой военный корабль под российским флагом.

Впрочем, есть цели, которые больше всего интересуют наши Силы обороны. Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, какие именно это вражеские корабли, отметив, что все военные корабли России являются законной целью для Украины.

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Какие корабли России являются главной целью Украины

"Конечно есть приоритетные цели. Прежде всего это носители крылатых ракет, которых у них есть десяток в составе. Есть другие серьезные единицы – это и ракетные катера, и патрульные, различные фрегаты, корветы. То есть, на самом деле там перечень еще достаточно существенный", – отметил спикер ВМС Украины.

Кроме того, у России из 13 больших десантных кораблей еще осталось 5 единиц в строю. Есть несколько подводных лодок, среди них три носителя ракет. Поэтому, по словам Плетенчука, работать еще есть над чем.

Также он рассказал, что в последнее время активность россиян в море фактически нулевая. Оккупанты уже шестые сутки не выходят в Черное море. Это может быть связано с тем, что украинские воины отправили на морское дно еще один корабль россиян. Поэтому теперь враг должен разработать новый алгоритм действий.

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