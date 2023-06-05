Тайные друзья Путина: что не так с мирными планами для Украины
Кто-то для внутренней политики, другие – на внешнего потребителя: лидеры государств один за другим анонсируют, что точно знают, как урегулировать вооруженный конфликт, обусловленный агрессией России против Украины. Почему "мирные планы" не соответствуют международному праву и не гарантируют безопасность и справедливость – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.
Китайская позиция по урегулированию "украинского кризиса"
Мирный план от МИД КНР появился 24 февраля в годовщину полномасштабного вторжения. 12 пунктов скорее являются позицией Китая относительно реагирования на агрессию России.
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Они предполагают:
- уважение принципа суверенитета, территориальной целостности;
- предотвращение блочного распределения мира и конфронтации;
- прекращение огня;
- мирные переговоры;
- отказ от "политизации гуманитарных вопросов";
- призыв соблюдать нормы международного гуманитарного права;
- содействие безопасности атомных объектов;
- исключение использования ядерного, биологического и химического оружия;
- поддержку Черноморской зерновой инициативы;
- осуждение санкций, введенных вне решений Совета Безопасности ООН;
- сохранение цепей поставок;
- поддержку послевоенного обновления.
Бразильские "ноу-хау"
Президент Бразилии Лула да Силва стремится стать посредником между Россией и Украиной, чтобы помочь найти "золотую середину" для достижения мира. Основная идея "плана" – уступить России Крымский полуостров взамен на завершение военных действий. Еще в апреле Бразилия призвала создать группу государств для мира в Украине – так называемой политической G20.
Африканские мирные инициативы
Предложение, озвученное 16 мая, разделяемое ЮАР, Египет, Сенегал, Замбия, Республика Конго и Уганда, предусматривает принуждение Украины к мирным переговорам с Россией еще до момента вывода ее войск.
В то же время, основой "длительного мира" африканские лидеры видят именно прекращение военных действий, при этом будучи подозреваемыми в поставке боеприпасов России. Свою инициативность африканские государства объясняют негативным влиянием вооруженного конфликта на глобальную продовольственную безопасность, рост цен на удобрения, зерновые и энергетические носители.
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План Индонезии
План, представленный в начале июня министром обороны Субианто, имеет в основе так называемую корейскую формулу:
- полное прекращение огня;
- фиксация захваченных территорий за Россией;
- создание 30-километровой демилитаризованной зоны (пополам с обеих сторон);
- размещение в зоне миротворческого контингента ООН;
- проведение под надзором ООН референдумов на оккупированных Россией территориях по их нахождению в составе России или Украины.
Мир по-мексикански
Подготовка позиции Мексики по завершению вооруженного конфликта, начатого агрессией России против Украины, ведется на самом высоком уровне и будет представлена президентом государства Обрадором на осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Основная идея, педалируемая Мексикой, – формирование "Комитета диалога и мира" путем совместных усилий Папы Римского, генсекретаря ООН и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Упомянутая "группа по интересам" должна добиваться от Украины и России прекращения огня минимум на 5 лет, а также прямых мирных переговоров между президентами противных сторон. Ожидается, что Президент Мексики также будет призывать к территориальным уступкам, ослаблению санкционного режима против России и осуждать "массовые поставки" оружия Украине.
Что не так с мирными планами?
Основной проблемой упомянутых предложений является их несоответствие основополагающим принципам международного права. Такой подход крайне опасен, ведь подрывает международную безопасность и правопорядок, делает международные отношения неконтролируемыми и непрогнозируемыми.
Любые уступки по Крыму, Донбассу, другим областям являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Они дают агрессору и режимам с империалистическими интересами "зеленый свет" для дальнейших захватов.
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Это приведет к "эффекту домино", особенно в тех регионах, где границы искусственные и не учитывают этническое, религиозное, расовое или языковое разнообразие. Парадоксально, но первыми жертвами своих же "мирных" планов могут стать африканские и латиноамериканские государства, для которых принцип неприкосновенности границ не является универсально признанным.
Предложение о проведении референдумов на оккупированных территориях невозможно, как с точки зрения последствий демографического инжиниринга, осуществленного Россией, так и из-за их несоответствия законодательству Украины. Более того, жители Крыма, оккупированных областей, не являются субъектами права на самоопределение. Следовательно, вопрос о любом отделении может решаться только всенародным волеизъявлением в пределах государства в целом.
Нарушением принципа невмешательства во внутренние дела является также стремление отдельных государств решать вопросы относительно Украины без Украины или ослаблением ее роли в этом процессе. Только наше государство имеет право выбирать, как и когда завершать военные действия, как деоккупировать и реинтегрировать территории без внешнего влияния.
Попытка ограничить суверенитет Украины путем подталкивания ее к отказу от отдельных векторов внутренней и внешней политики также ведет к эрозии международного права, превращая международные отношения в пространство боев без правил, где побеждает только сила.
Замечания по ослаблению или даже отмене санкций со ссылкой на отсутствие резолюций СБ ООН ничтожны, учитывая неправомерность пребывания России в этом органе и нарушение статьи 27 (3) Устава ООН в контексте невозможности голосования государства, являющегося стороной в конфликте.
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У Украины есть собственная "формула мира". 10 четких пунктов, которые не только являются основой устойчивого мира и постконфликтного развития, но позволяют сохранить действующую систему международного права с ведущей ролью ООН. Государства, пытающиеся достичь собственных геополитических интересов, давя на Украину, крайне наивны, думая, что агрессия есть на другом континенте. Пренебрежение правилами, как гнилой фундамент, наконец, разрушит здание в целом. Тогда придется искать мир не только для двух стран. Мир для интернационального общества в целом.