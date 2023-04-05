Мобилизация в Украине: кто может служить по месту жительства

В Украине с начала введения военного положения продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам дают повестки.

Также мужчину могут забрать служить там, где он нужен или оставить по месту жительства. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, кто может остаться на службу в своем регионе.

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Кто может служить по месту жительства

Адвокат рассказал, что согласно 23-й статье закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", только по собственному желанию и по месту жительства могут служить:

многодетные родители;

родители детей с инвалидностью;

лица с инвалидностью.

Ростислав Кравец пояснил, что часто этого не придерживаются – например, человек прописан во Львовской области, а воюет – под Славянском на Донетчине.

Если такое желание, она может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должно служить только в регионе, где зарегистрирован,

– рассказал Кравец.

По его словам, тогда такого военнообязанного обязаны перевести.

Мобилизация в Украине: коротко