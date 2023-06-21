В зоне опасности ближайшие города: Репич рассказал, что будет в случае подрыва ЗАЭС

В случае подрыва на Запорожской АЭС, непосредственно в опасности окажутся ближайшие от станции города – в частности, Энергодар, Никополь и Запорожье. Но зараженность территории зависит от многих факторов. К примеру, от серьезности аварии и направлений ветра.

Об этом 24 Каналу заявил кандидат химических наук, блогер Глеб Репич. Он отметил, что реакторы ЗАЭС очень защищены, и это следующее поколение реакторов.

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"Там много стали, бетона. Он (реактор – 24 Канал) защищен от внешних атак очень хорошо. Но есть проблема: любой реактор нельзя просто и сразу выключить, чтобы он просто перестал работать", – заметил Репич.

Каков риск

Когда гасят реактор, то там останавливаются цепные реакции, но постоянно есть образовавшиеся радиоактивные изотопы. Они распадаются и при этом выделяется тепло. Поэтому реактор нуждается в постоянном охлаждении. Насосы, которые качают через него воду, питаются током.

"И есть риск, что, как сейчас говорят, что станция может быть заминирована, что оккупанты заминируют именно эти генераторы резервные, которые эту станцию обеспечивают, ее охлаждение", – подчеркнул кандидат химических наук.

Выведение из строя того, что нужно для работы реактора, может привести к тому, что случилось в Японии в 2011 году на Фукусимской АЭС. Тогда цунами уничтожило все резервные генераторы, поэтому охлаждение станции стало невозможным. Реакторы внутри расплавились от перегрева и произошел выброс радионуклидов. Не так, как в Чернобыле, но это сделало территорию непригодной для проживания людей. Это может угрожать и Украине. Если это произойдет на ЗАЭС, то люди, живущие недалеко от станции, будут в опасности.

Им нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему и знать, как действовать в случае, если такое произойдет,

– сказал блогер.

Что может снизить последствия

На Запорожской атомной станции топливо находится в холодном состоянии. И это, в случае аварии, снизит последствия. Если говорить об аварии на Чернобыльской атомной электростанции, то там реактор разрушился изнутри. Поэтому выбросило огромное количество топлива. Так в воздухе появилось максимальное количество радиоактивных изотопов. В частности, радиоактивного йода.

"У него есть короткий период полураспада. Он может еще накапливаться в человеке. И это привело к серьезному поражению миллионов людей", – подчеркнул Глеб Репич.

А когда реактор не работает, там есть большое количество изотопов, но они так быстро не распадаются. Впрочем, в любом случае это может привести к серьезному поражению.

"Ведь есть такие относительно летучие изотопы, например, как цезий. Его разнесет на большие территории. Это проблема. Он действительно не супер опасен, потому что он плохо накапливается в организме. Это очень хорошо. Но после Чернобыля полмира было поражено этим цезием", – сказал кандидат химических наук.

Какие могут быть последствия аварии на ЗАЭС: смотрите видео

Что нужно делать в случае аварии на ЗАЭС

Если произойдет авария на Запорожской АЭС, то, вероятнее всего, будет эвакуация для людей, которые живут в непосредственной близости от станции. Поэтому к эвакуации нужно быть готовыми.

Необходимо включить средства связи. Из всех каналов будут транслировать распоряжения ГСЧС и власти по дальнейшим действиям. Все подробно сообщат.

Кроме того, заранее следует собрать тревожный чемоданчик. Ведь в случае объявленной эвакуации на это не будет времени. Поэтому все необходимые вещи нужно обязательно подготовить раньше.

Также понадобится комплект сменной одежды, который пполностью закрывает волосы и кожу. В нем нужно будет отправиться на эвакуацию. Очень важно иметь респиратор. Это должна быть не просто маска, а именно респиратор с клапаном – класса FFP3. Также подойдет промышленный респиратор или даже противогаз. Одно дело – внешнее излучение, которое опасно, но гораздо хуже – внутреннее. Поэтому защита органов дыхания очень важна.

Если вы заглатываете или вдохнете какую-нибудь радиоактивную частицу и она останется в вашем организме, будет до конца ваших дней вас облучать. Даже одной частицы иногда достаточно, чтобы привело к развитию рака,

– отметил Репич.

Если эвакуацию объявили, то нужно выполнять все указания. В частности, выключить свет, надеть комплект одежды для эвакуации и пойти на точку сбора.

Людей с зараженной территории вывозят на чистый участок. Там будут измерять дозы радиации. И все, что будет загрязнено, будут выбрасывать.

"Снимут одежду верхнюю. Но если попадет в волосы – будет очень трудно вымыть, вероятнее всего, волосы сбреют, а кожу будут тереть какими-то щетками. Поэтому, чтобы это облегчить, нужно как раз эту одежду", – рассказал блогер.

Нужно ли принимать йод

Йод принимать нужно только в том случае, если это скажут. Потому что даже если его просто принимать – так вы можете сделать только хуже и дополнительно поразить организм.

"Он выбрасываться будет только из ядерного реактора, который работает. Так, как сейчас реакторы холодные, кроме одного, то там не будет йода. То есть, если будет распоряжение принимать – принимаем. Если не будет – не принимаем", – подчеркнул кандидат химических наук.

Кроме того, принимать йод заранее нет смысла. Это только навредит.

Сколько йода нужно

На семью достаточно одной пачки йода. Все из-за того, что нужно будет выпить только одну таблетку. Если вы не можете найти йод в аптеках, попробуйте заказать в интернете. Если его нет вообще, то не стоит пить настойку йода, ведь она токсична. Впрочем, ее можно превратить в безопасный йод.

К примеру, 40 капель йода можно накапать в раствор аскорбиновой кислоты. Тогда он обесцвечивается и превратится в нужный йодид. Тогда это можно будет пить. Условно, 40 капель йода нужно будет на взрослого.

На ребенка, по-моему, если не ошибаюсь – половину от этой дозы. На маленького ребенка – четверть от дозы. То есть можно приготовить стакан. Для ребенка – половину, для малыша – четвертинку. Но только, если нет других вариантов,

– подчеркнул кандидат химических наук.

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