Это законно: адвокат объяснил, на что имеют право ТЦК во время мобилизации

В последнее время можно было наблюдать рейды ТЦК в публичных местах. Обычно реакция людей была негативной. Они называли действия представителей военкомата "беззаконием". Адвокат рассказал, что входит в полномочия ТЦК.

У комментарии РБК-Украина адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский рассказал, какие обязанности имеют представители ТЦК.

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Что должны делать ТЦК во время войны

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации ТЦК обязаны осуществлять следующие мероприятия:

Оповещать и призывать на военную службу лиц офицерского состава, резервистов и граждан во время мобилизации. Призыв осуществляется независимо от места, где лицо находится на воинском учете. Даже если лицо сменило место жительства или место службы, оно подпадает под юрисдикцию местного ТЦК.

Проверять военно-учетные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Вручать повестки резервистам и военнообязанным. При этом, ТЦК могут вручать повестки гражданам, независимо от того, находятся ли они в конкретном месте на учете.

Фиксировать на камеру процесс проверки военных документов или вручения повесток.

ТЦК должны обращаться в полицию о проведении административного задержания, доставки резервистов и военнообязанных, совершивших административные правонарушения в соответствующие центры или органы. Административное задержание таких лиц осуществляется независимо от их места пребывания на воинском учете.

Кроме того, ТЦК могут выписывать постановление о привлечении военнообязанного к административной ответственности без составления протокола об административном правонарушении, если речь идет о:

нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета;

нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;

порча военно-учетных документов или потеря их по неосторожности;

Взаимодействовать с органами местного самоуправления. Речь идет о том, что ТЦК сотрудничают с местными органами власти в вопросах воинского учета, призыва, бронирования военнообязанных и предоставления им льгот.

ТЦК организовывают отбор кандидатов на военную службу по контракту и выполняют агитационные мероприятия, направленные на привлечение добровольцев.

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Также в полномочия ТЦК входит:

контроль за проведением на предприятиях, в учебных заведениях работы по ведению воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных;

рассмотрение обращений военнослужащих, работников и членов их семей, а также граждан по вопросам, относящихся к компетенции ТЦК и СП, ведение приема граждан, которые обращаются по указанным вопросам, выдача необходимых справок и других документов;

выдача справок гражданам о прохождении военной службы, в частности о периоде участия в боевых действиях;

Важно: Полномочия ТЦК и СП регламентируют:

постановление Кабинета министров №154 от 23 февраля 2022 года "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки";

постановление КМУ №560 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период";

закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".