Государственные награды Украины у поляков: кто и какие ордена может вернуть

Между Польшей и Украиной возник спор на фоне лишения президента Владимира Зеленского высшей государственной польской награды. В разгар конфликта ряд политиков обеих стран заявили о намерении отказаться от государственных наград.

24 Канал рассказывает, какие государственные награды Украина вручала полякам и что они означают.

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Какие украинские государственные награды есть у поляков?

Орден Свободы

Орден Свободы является одним из высших орденов Украины и высшей государственной наградой для иностранцев. Им награждают за укрепление суверенитета и демократии.

Польским кавалером ордена является президент Польши Анджей Дуда. Ему вручили эту награду за выдающиеся заслуги в укреплении суверенитета и поддержку Украины во время полномасштабной войны. Награждение состоялось во время его визита в Киев в июне 2025 года.

Также эту награду получили другие иностранные лидеры: президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, король Швеции Карл XVI Густав, президенты Литвы Валдас Адамкус, Даля Грибаускайте и Гитанас Науседа и другие.

Орден князя Ярослава Мудрого

Орден князя Ярослава Мудрого является одной из главных государственных наград Украины для дипломатического награждения иностранных лидеров. Имеет пять степеней: от V до I, где I является самой высокой.

Его вручают за выдающиеся заслуги перед Украиной, в частности в области государственного строительства и укрепления международного авторитета страны.

Среди поляков кавалерами ордена являются президент Польши Александр Квасьневский (I степени) за весомую поддержку Украины, в частности во время Оранжевой революции, когда он выступал в качестве международного посредника. Такую же награду получил Лех Качиньский в 2007 году за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-польского партнерства.

Лидер Бронислав Коморовский был награжден орденами I и V степени в 2014 и 2008 годах соответственно. А Анджей Дуда получил орден I степени в 2021 году.

Кроме того, Коморовский в 2010 году получил украинскую награду "Именное огнестрельное оружие".

Действующий премьер-министр Польши Дональд Туск также был награждён орденом князя Ярослава Мудрого I степени в 2019 году. Тогда, занимая пост председателя Европейского совета, он получил эту награду за укрепление международной солидарности с Украиной и поддержку её территориальной целостности.

В 2022 году наградой II степени были удостоены экс-премьер Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский. Последний также является кавалером ордена I степени с 2017 года.

Кавалерами ордена различных степеней стали также король Швеции Карл XVI Густав, король Испании Хуан Карлос I, князь Монако Альбер II и президент Франции Жак Ширак.

Кто из поляков вернул награду?

22 июня 2026 года стало известно, что вице-маршал Сената Польши Михал Каминский заявил о намерении вернуть Украине две государственные награды. В письме украинскому послу он отметил, что получил их за поддержку евроинтеграции Украины.

Я принимаю это решение с глубоким сожалением, но также и с убеждением, что настоящее партнерство между народами может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности,

– написал Каминский.

Известно, что польский политик получил орден "За заслуги" II степени из рук президента Украины Виктора Ющенко в 2007 году.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной стало решение украинского лидера присвоить одному из подразделений ССО ВСУ почетное наименование в честь Героев УПА.