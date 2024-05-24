В Генштабе прокомментировали основные изменения в Закон о мобилизации: что необходимо знать мужчинам

В Генштабе прокомментировали главные изменения в Закон о мобилизации. В частности, основные изменения в документ – это военный учет и усовершенствованная работа с местными органами власти в сфере мобилизации.

Об этом заявил начальник Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач на брифинге в Медиацентре Украины.

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Что заявили в Генштабе

Роман Горбач отметил, что каждый гражданин должен носить с собой военно-учетный документ і предъявить его по требованию уполномоченного лица, то есть работников полиции или ТЦК. Этот процесс должен фиксироваться на видео.

Кроме того, из нашего законодательства убрано срочную военную службу. Зато есть базовая общая военная служба и военная подготовка. Гражданин в возрасте от 25 лет может быть направлен на базовую военную службу от 3 до 5 месяцев. За это время он приобретает военную специальность. До 24 лет можно выбрать период самостоятельно, но после этого это становится обязанностью,

– сказал начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины.

Согласно словам полковника, также усовершенствована работа с местными органами власти в сфере мобилизации. Там отметили, что уточнен порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации. Эти изменения предусматривают наработки соответствующих подзаконных актов Кабинета Министров и Министерства обороны.

Способы для обновления данных военнообязанным

Подчеркнем, что в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть с 18 мая, военнообязанные должны обновить свои персональные данные. Это можно будет сделать с помощью нескольких способов:

в ТЦК, которые теперь работают в круглосуточном режиме;

через ЦПАУ;

в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут отсканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.

Также военнообязанные должны сообщать ТЦК по изменению места своего проживания.