Про це заявив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України полковник Роман Горбач на брифінгу в Медіацентрі Україна.

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Що заявили в Генштабі

Роман Горбач зазначив, що кожний громадянин повинен носити з собою військово-обліковий документ і пред'явити його на вимогу уповноваженої особи, тобто працівників поліції чи ТЦК. Цей процес має фіксуватися на відео.

Крім того, з нашого законодавства прибрано строкову військову службу. Натомість є базова загальна військова служба та військова підготовка. Громадянин у віці від 25 років може бути направлений на базову військову службу від 3 до 5 місяців. За цей час він набуває військову спеціальність. До 24 років можна вибрати період самостійно, але після цього це стає обов'язком,

– сказав начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України.

Відповідно до слів полковника, також вдосконалено роботу з місцевими органами влади у сфері мобілізації. Там зазначили, що уточнено порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Ці зміни передбачають напрацювання відповідних підзаконних актів Кабінету Міністрів та Міністерства оборони.

Способи для оновлення даних військовозобов'язаним

Наголосимо, що протягом 60 днів з дня набуття чинності законом, тобто з 18 травня, військовозобов'язані повинні оновити свої персональні дані. Це можна буде зробити за допомогою декількох способів:

у ТЦК, які тепер працюють у цілодобовому режимі;

через ЦНАП;

в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть відсканувати представники уповноважених органів для перевірки даних.

Також військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК щодо зміни місця свого проживання.

Нагадаємо, що 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. Що в ньому прописано та як працюватиме ухвалений законопроєкт, – читайте в матеріалі 24 Каналу.