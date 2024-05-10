Почти 1000 оккупантов и десятки единиц различной техники: огромные потери врага на 10 мая

Российские захватчики не оставляют попыток захватить Украину, однако наши защитники мощно противостоят врагу. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано 980 оккупантов.

В частности, течение суток украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и оружия. В общем, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 479 тысяч личного состава.

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Какие потери России на фронте

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла::

личного состава – около 479 710 (+980) человек,

танков – 7 434 (+5),

боевых бронированных машин – 14 313 (+32),

артиллерийских систем – 12 387 (+47),

РСЗО – 1 062 (+4),

средств ПВО – 795 (+2),

самолетов – 349 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 826 (+51),

крылатые ракеты – 2 192 (+0),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 16 691 (+73),

специальная техника – 2 031 (+4).

Потери России на 10 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Ситуация на фронте: основное