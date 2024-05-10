Почти 1000 оккупантов и десятки единиц различной техники: огромные потери врага на 10 мая

10 мая 2024, 07:41
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские захватчики не оставляют попыток захватить Украину, однако наши защитники мощно противостоят врагу. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано 980 оккупантов.

В частности, течение суток украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и оружия. В общем, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 479 тысяч личного состава.

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Какие потери России на фронте

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла::

  • личного состава – около 479 710 (+980) человек,
  • танков – 7 434 (+5),
  • боевых бронированных машин – 14 313 (+32),
  • артиллерийских систем – 12 387 (+47),
  • РСЗО – 1 062 (+4),
  • средств ПВО – 795 (+2),
  • самолетов – 349 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 826 (+51),
  • крылатые ракеты – 2 192 (+0),
  • корабли /катера – 26 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 691 (+73),
  • специальная техника – 2 031 (+4).

Потери России на 10 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Ситуация на фронте: основное

  • По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
  • На Купянском, Лиманском Бахмутском Бахмутском Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины отражали атаки врага. На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.
  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складах боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районах сосредоточения личного состава противника.

Автор: Маргарита Волошина