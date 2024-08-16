Со стратегическими самолетами у россиян большие проблемы: в каком состоянии тактическая авиация

На России продолжается самолетопад. В частности, в четверг, 15 августа, в Иркутской области загорелся и упал бомбардировщик Ту-22М3.

Минобороны страны-агрессора сообщило, что причиной падения Ту-22М3 стала техническая неисправность. Авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский назвал 24 Каналу самую большую проблему российской авиации.

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Что стало причиной падения Ту-22М3

Потеря каждого дальнего бомбардировщика Ту-22М3 является очень болезненной. Ведь если психологически Россия уже попрощалась со своими Ту-95, которые имеют ограниченный ресурс из-за активного использования во время массированных ракетных обстрелов, то Ту-22М3 находятся на сохранении, хотя и имеют большой парк.

Относительно падения самолета Ту-22М3, то следует заметить, что проблема давняя и никак не связана с санкциями. Виноваты в этом сами россияне, ведь двигатель НК-25, который стоит на этих самолетах давно имеет проблемы,

– сказал авиационный эксперт.

Пока Россия не нашла решение по оснащению новыми двигателями самолетов стратегической и гражданской авиации, количество падений российских самолетов будет увеличиваться.

Сейчас россияне неспособны изготавливать такие двигатели. Более того, ремонт происходит в результате снятия деталей с других самолетов.

Состояние тактической авиации

Россияне собирались в новой модернизации Ту-22М3 устанавливать двигатель НК-32 от Ту-160. Впрочем, с этими двигателями также есть проблемы по использованию и ремонту. Кроме того, двигатели НК-32 тоже нуждается в модернизации, ведь имеет только 3 тысячи часов ресурса.

Для примера, двигатель НК-12 самолета Ту-95 имеет ресурс около 33 тысяч часов. Стратегическая и гражданская авиации имеют инженерные проблемы, которые в дальнейшем могут появиться среди вертолетов,

– добавил Храпчинский.

В то же время производство тактической авиации в России развито. Два завода производят шесть самолетов в год.