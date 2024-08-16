Міноборони країни-агресора повідомило, що причиною падіння Ту-22М3 стала технічна несправність. Авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський назвав 24 Каналу найбільшу проблему російської авіації.

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Що спричинило падіння Ту-22М3

Втрата кожного дальнього бомбардувальника Ту-22М3 є дуже болючою. Адже якщо психологічно Росія вже попрощалася зі своїми Ту-95, які мають обмежений ресурс через активне використання під час масованих ракетних обстрілів, то Ту-22М3 перебувають на збереженні, хоча й мають великий парк.

Щодо падіння літака Ту-22М3, то слід зауважити, що проблема давня і ніяк не пов'язана зі санкціями. Винні у цьому самі росіяни, адже двигун НК-25, який стоїть на цих літаках давно має проблеми,

– мовив авіаційний експерт.

Поки Росія не знайшла рішення щодо оснащення новими двигунами літаків стратегічної та цивільної авіації, кількість падінь російських літаків збільшуватиметься.

Зараз росіяни нездатні виготовляти такі двигуни. Ба більше, ремонт відбувається внаслідок зняття деталей з інших літаків.

Стан тактичної авіації

Росіяни збиралися у новій модернізації Ту-22М3 встановлювати двигун НК-32 від Ту-160. Втім, з цими двигунами також є проблеми щодо використання і ремонту. Крім того, двигуни НК-32 теж потребує модернізації, адже має лише 3 тисячі годин ресурсу.

Для прикладу, двигун НК-12 літака Ту-95 має ресурс близько 33 тисяч годин. Стратегічна та цивільна авіації мають інженерні проблеми, які надалі можуть з'явитися серед гелікоптерів,

– додав Храпчинський.

Водночас виробництво тактичної авіації у Росії розвинуте. Два заводи виробляють шість літаків на рік.