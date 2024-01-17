Лубинец назвал основе недостатка законопроекта о мобилизации

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец высказал серьезные замечания правительственному законопроекту о мобилизации. Он отметил его противоречия с конституцией.

В одном из свежих интервью для украинских журналистов Лубинец поднял вопрос о соответствии документа основному закону страны. Он отметил, что проект нуждается в серьезной доработке, чтобы соответствовать конституционным нормам.

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Законопроект по мобилизации требует изменений

По словам Лубинца, ключевой проблемой является необходимость поменять подходы к мобилизационному процессу в Украине. Он призвал к:

фокусировке на рекрутинге;

повышении престижа службы;

защите прав военнослужащих и их семей.

Нам нужно изменить эти акценты,

– сказал Лубинец, отмечая важность реформирования системы мобилизации.

Уполномоченный также выразил надежду, что реформа органов, занимающихся мобилизацией позволит отойти от устаревших бумажных моделей и уменьшит возможность коррупции.

Он отметил, что после его публичной критики законопроекта министр обороны лично связался с ним для обсуждения замечаний и быстро реагировал на высказанные предложения.

Я скажу так: реакция со стороны как раз министерства была абсолютно адекватной и быстрой.

В декабре Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, который должен модернизировать процесс мобилизации, включая электронную посылку повесток.

Профильный комитет начал рассмотрение законопроекта в начале января с участием чиновников ВСУ и Минобороны.

Антикоррупционный комитет выявил потенциальные коррупционные риски в документе, что побудило его доработать.

Минобороны отозвалось на замечания, подготовив новую редакцию законопроекта, учитывающую предложения депутатов.

Кабинет Министров 11 января отозвал законопроект об изменениях в мобилизации. Ожидается, что правительство внесет обновленный законопроект в парламент в ближайшие недели.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о длительном изучении документа и дискуссии вокруг него.

Замечания парламента касались, в частности, ограничения конституционных прав граждан и привлечения в войска лиц с инвалидностью.

Лубинец констатировал, что уже на следующий день после начала активного обсуждения инициативы Министерство обороны начало работать над внесенными замечаниями. Это свидетельствует о готовности правительства к конструктивному диалогу и совершенствованию законодательных инициатив в соответствии с потребностями общества и требованиями времени.