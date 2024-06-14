Напряженные 3 дня: на какие провокации может пойти Россия во время Саммита мира
В Швейцарии в эти выходные состоится первый Глобальный саммит мира. Не исключено, что в дни проведения мероприятия россияне могут прибегнуть к очередным массированным обстрелам по Украине.
В разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан призвал украинцев ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть осторожными. Отметим, что Россию на саммит не пригласили. Страна-агрессор безуспешно пыталась сорвать важное событие, а сегодня Владимир Путин выдвинул новый ультиматум для завершения войны.
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Враг будет держать руку на пульсе
Сейчас поднято максимальное количество дальних российских беспилотников типа "Орлан", которые следят за логистическими цепями. Активизирована работа российской агентуры в Украине.
Военный эксперт предположил, что с помощью баллистических ракет оккупанты могут пытаться достать до военной помощи от партнеров, которая уже поступает в Украину, а также, возможно, и к аэродромам, которые готовят к поступлению истребителей F-16 или других западных самолетов.
Армия России будет держать руку на пульсе в течение трех дней после заявлений Путина,
– сказал Свитан.
Кроме того, сейчас россияне будут заставлять мир и военно-политическое руководство Украины принять условия российского диктатора. Кремль всячески будет пытаться подтолкнуть Украину к капитуляции.
"Могут быть террористические атаки. Россияне как террористы – выдвигают требования и убивают заложников. То есть они могут целенаправленно бить именно по жилым кварталам", – добавил военный эксперт.
Циничные заявления Путина накануне саммита
- За день до начала Саммита мира российский президент провел встречу в МИД, на которой наговорил полнейшего бреда о войне и первоочередных "планах" Москвы в отношении Украины. В частности, Путин заявил, что готовность начать мирные переговоры с Украиной "хоть завтра" и выдвинул ряд абсурдных требований.
- Бункерный диктатор убежден, что корни "украинского конфликта" – не в двусторонних отношениях, это следствие агрессивной политики Запада. Также он назвал агрессорами тех, кто помогал Украине в "уголовной операции против Донбасса".
- Кир этого, глава жаловался о том, что Россию якобы обманули во время действия минских договоренностей. По его словам, Россия была готова их выполнять, а Запад – нет.