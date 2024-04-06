Какие неожиданные регионы России смогут атаковать наши БпЛА: военная сводка от Свитана

Украина продолжает производить и совершенствовать свои беспилотники. Напомним, что Владимир Зеленский анонсировал, что наше государство произведет миллион беспилотных летательных аппаратов в 2024 году.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил украинские БпЛА.

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Украинские беспилотники

Украина может применить дальнобойные БПЛА по целям в глубоком тылу РФ, которые расположены на Урале и даже в Заполярье. Об этом сообщило немецкое издание BILD.

Роман Свитан объяснил, что дальность полета беспилотника зависит от того топлива, которое на него можно загрузить. А это напрямую зависит от боеприпаса. Чем больше топлива, тем его боезапаса. И наоборот: чем короче полет, тем больше боеприпас.

То есть здесь, скорее всего, работа этих беспилотников будет зависеть от целей, которые будут на больших дальностях. До Урала, как минимум, 2 – 2,5 тысячи километров. Как раз это и рабочая дальность для такого БпЛА,

– отметил военный эксперт.

"От Питера до Мурманска расположены десятки военных баз. Россияне почему-то думали, что Финляндия и Швеция никогда не вступят в НАТО и расположили в районе Кольского полуострова несколько десятков авиабаз. Начиная от ядерных хранилищ и заканчивая базами стратегических бомбардировщиков. Кстати, "Оленья" как раз там и расположен", – рассказал Свитан.

Когда такого типа беспилотники начнут выполнять там боевую задачу, то нанесут серьезный ущерб российскому военному направлению.

Возможно ли наступление на Харьков

Военный эксперт отметил, что удары по Харькову или по городам всей Украины наносятся с целью создать панику, нажать на население. У россиян сейчас задачу добиться замораживания боевых действий, ведь они выдыхаются.

Именно поэтому они перешли на этот террористический механизм давления на общество. Нашли определенные "болевые точки", где им удобно давить. Это Харьков. Почему? Потому что 20 – 30 километров от линии границы,

– рассказал Роман Свитан.

"Тем более большой по площади, где живет более миллиона человек. То есть это геноцид с террористическими ударами", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что атаки на Харьков это не подготовка к наступлению на город. Это не подготовка к наступлению на Сумы или на Киев.

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