Продолжаются интенсивные бои, – в ГУР назвали силы, воюющие против повстанцев на Белгородщине
В Белгородской области России продолжается внутренняя борьба с путинским режимом. Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" "освободили" около 10 километров квадратных территории области.
Эту ситуацию в эфире телемарафона прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов. Он отметил, что в Белгородской области продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки.
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Какие силы воюют против повстанцев
Юсов отметил, что в регионе продолжаются интенсивные бои. Пока конкретно комментировать ситуацию трудно, но несколько населенных пунктов оккупационные власти оставили без контроля, пытаясь удержать их только огнем.
Представитель разведки пояснил, что путинские приспешники, воюя против РДК и легиона "Свобода России", наносят удары с артиллерии и РСЗО по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местным жителям.
Кроме того Юсов назвал силы, которые Россия бросила в бой против повстанцев. По его словам, это ФСБ, Росгвардия, вся структура МВД и также регулярные войска. Что касается последних, то речь идет об армейской авиации и артиллерии.
Вместе с тем в населенных пунктах Белгородщины есть терроборона.
Тероборона есть, там есть организованные группы населения, но скорее РДК и легион "Свобода России" – это та самая местная самооборона, которая защищает собственную территорию и соотечественников от внутренней оккупации режима Путина,
– подчеркнул Юсов.
"Освобождение" Белгородщины: последние новости
- 4 июня бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" заявили, что продвигаются в пригороде Шебекино. В подтверждение своих слов они даже опубликовали видео из дрона.
- После начала рейда добровольцев в Белгородской области детей из приграничных населенных пунктов, в том числе и Шебекино, начали срочно переселять в "летние лагеря". Родители жалуются, что детей поселили в ужасающих условиях.
- В ходе боевых действий добровольцам удалось захватить нескольких российских пленных. В качестве "жеста доброй воли" они согласились отдать двух окупантов, если только губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков согласится встретиться с военными и обсудить "будущее России". Однако он не пришел на встречу.
- Кроме того, в ГУР заявили, что на 5 июня убили полковника росгвардии Андрея Стесева. Он был старшим оперативной группировки "Белгород". Предварительно, его убили в населенном пункте Новая Таволжанка, что на Белгородщине.