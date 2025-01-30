Каждый день приближает страны Балтии, Германию к решению о вступлении в войну, – вице-маршал Британии

Российского диктатора Владимира Путина не остановят санкции или политическая риторика партнеров Украины. На страну-агрессора нужно давить военной силой, к чему могут готовиться некоторые европейские страны.

Об этом 24 Каналу рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, заметив, что силы ООН в Украине и переговоры могут иметь нежелательные последствия. Между тем новая администрация США пытается "разбудить" страны-члены НАТО для защиты их континента.

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Страны Балтии и Германия могут вступить в войну

По мнению вице-маршала, перед началом полномасштабного вторжения Путин понимал, что если Запад вмешается в войну, для него это было бы риском. Именно поэтому он активно запугивал украинских партнеров эскалацией и угрожал ядерным оружием.

Поскольку Украина не является членом НАТО, руководство большинства европейских стран не имеют обязательств и желания вмешиваться в войну против России. Однако многие военные в Европе не считают, что политическая риторика и санкции являются единственным и весомым инструментом для остановки Путина, ведь Кремль понимает только военную силу.

Хватит ли у политических лидеров смелости вступить в военную борьбу? Еще предстоит выяснить. Однако каждый день приближает страны Балтии, а именно Эстонию, Литву, Латвию, Германию и Польшу к решению вступления в войну,

– подчеркнул он.

Белл выразил скептическое отношение к идее развертывания сил ООН в Украине для сдерживания российской агрессии, ведь они являются политическим, а не военным инструментом. В случае повторного нападения России, они не будут гарантировать защиту и могут лишиться авторитета.

Обратите внимание! Председатель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Европа не готова к угрозам, которые может нести Россия. В частности, Германия на третий год полномасштабного вторжения России в Украину до сих пор не увеличила объемы производства ракет Taurus. Однако в Европе все равно есть страны, которые понимают военные угрозы – Польша, Финляндия, страны Балтии.

Вместо этого более эффективными будут двусторонние или трехсторонние военные договоренности с Украиной и Западом.

Если США, Великобритания, Франция, Польша и другие страны введут свои силы в Украину, тогда нападение на Украину будет нападением и на эти силы. Это заставило бы Путина сомневаться в том, стоит ли идти на такой риск,

– отметил вице-маршал.

Между тем потенциальные переговоры, о которых сейчас говорит весь мир, не могут гарантировать, что Россия не выйдет из войны с частью захваченных территорий нашей страны. Кремль "продаст" это как победу и Китаю, и Ирану, и Северной Корее, что будет иметь невероятно тяжелые последствия для глобальной национальной безопасности.

Белл добавил, что фактором сдерживания Путина могли бы быть американские военные в Украине. Однако этот вариант является весьма сомнительным, ведь Дональд Трамп этот сценарий не рассматривает.

Президент США наоборот имеет в планах поощрить европейские страны НАТО активизироваться не только деньгами, но и военным потенциалом и оборудованием на местах. Например, Трамп стремится добиться уровня 5% ВВП для стран НАТО. Ранее НАТО устанавливало уровень в 2%, но треть стран НАТО пока не могут достичь и этой низкой планки.