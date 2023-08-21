У Китая и Индии свои интересы: как они используют ситуацию в России

Китай, Индия и ЮАР не помогали России. А, мол, только пользовались для собственной выгоды ситуацией, в которой оказалась страна-агрессор.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, международный обозреватель Иван Яковина, отметив, что недавно ЮАР заявила, что арестует Владимира Путина, если он приедет на ее территорию.

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Яковина убежден, что Индия не спасала Россию, торгуя с ней нефтью. А наоборот, вовлекла страну-агрессора в очень тяжелую ситуацию, ведь рассчитывалась с ней за нефть рупиями. Их уже скопилось в эквиваленте 38 миллиардов долларов.

Россия ничего не может поделать, не может вытащить их из Индии, ничего на них купить не может. Лежат мертвым грузом,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Просто пользовались ситуацией

Международный обозреватель отметил, что Китай имеет свои интересы, которых он придерживается, поэтому не особенно помогает стране-агрессору. Мол, он хочет как можно быстрее завершить войну, чтобы ожила мировая торговля и в полной мере заработала китайская промышленность. Все из-за того, что у КНР сейчас очень серьезные экономические проблемы.

"Не думаю, что они помогали Владимиру Путину. Думаю, что они пользовались его ситуацией и позволяли ему частично пользоваться теми благами, которые у них есть", – считает Иван Яковина.

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Всему есть предел

Однако рано или поздно всему приходит конец, ведь токсичность российского диктатора достигает таких масштабов, что даже Индия, Южно-Африканская Республика и Китай с ним не очень-то хотят иметь дело.

К примеру, китайская компания Huawei закрыла свои отделения в России и вывела оттуда людей. Все, чтобы не попасть под санкции США.

"Она скорее прекратит все отношения с Россией, чем окажется под американскими санкциями. Такое происходит сплошь и рядом", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

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