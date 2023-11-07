Какие туннели есть в Секторе Газа: Шлеймович описал их особенности
На днях Израиль заявил, что ЦАХАЛ начинает операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в Секторе Газа. Речь идет о тех, которые перешли под контроль страны с момента наземного наступления. Но здесь могут быть определенные сложности.
О них 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович. Одна из проблем – не до конца идентифицированы места, где держат заложников.
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Уничтожение тоннелей ХАМАС
Еще одна проблема – в назначении тоннелей. Они расположены не просто под гражданской инфраструктурой, а часто это системы жизнеобеспечения этих объектов.
"То есть нельзя заблокировать вентиляцию, не причинив проблем для больницы", – пояснил редактор портала.
Поэтому такие методы как затопление не используются. Поскольку неизвестно, какой ущерб это принесет.
Эмиль Шлеймович об особенностях тоннелей в Секторе Газа: смотреть видео
Также есть туннели, которые используются как коммуникационные или обычные лазы. Благодаря современным технологиям они просвечиваются.
Наша армия давно взяла те села, которые были близко к границе и там видны эти туннели, идущие внутрь Газы. Есть свидетельства, что были бои в туннелях, туда заходили спецназовцы,
– отметил Шлеймович.
Но продвигаться израильская армия вынуждена осторожно. По словам Шлеймовича, боевики держат в туннелях склады с оружием и топливом. Все это может взлететь на воздух.
"Поэтому продвижение идет медленно, чтобы больше жителей Газы успели покинуть территории, близкие к боям", – добавил он.
Уничтожение тоннелей ХАМАС: основные новости
- Израиль собирается обвалить тоннели на террористов, что "станет зоной смерти". Израильские саперы используют разные типы роботов и взрывные устройства для разрушения.
- Зачистка боевиков в туннелях – очень сложная операция, которой занимаются спецназовцы. Это большой подземный город, который прослушивают и прослеживают.
- Некоторые эксперты предполагают альтернативный вариант зачистки тоннелей без ущерба для заложников. Израильская разведка может найти станции ХАМАС, благодаря которым функционирует вентиляция. Без нее жизнь в подземельях невозможна.