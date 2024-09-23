Республиканец объяснил, какие заявления относительно Украины должны делать Трамп и Харрис

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп должны постоянно объяснять американцам значимость победы Украины, что это важно и для Штатов также. Ведь сейчас там много избирателей, которые не считают войну России против Украины важной проблемой для них.

Это 24 Каналу отметил член Республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, Харрис и Трампу нужно это делать как во время прямого общения с избирателями, так и с экранов телевидения.

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Задачи Харрис и Трампа

Борис Пинкус отметил, что американский народ имеет разные мнения. Примерно 10 – 15 миллионов, а по некоторым оценкам, 20 миллионов американских избирателей считают, что сначала любой президент должен решать внутренние проблемы, а Украина и Израиль – это якобы не так важно.

Поэтому задача лидеров партий сегодня говорить: "Нет, сегодня что Украина и Израиль, что мы с вами – это одно и то же. Мы не можем жертвовать землей ни Израиля, ни Украины. Победа и там, и там. А если мы дадим слабину, это будет реакция для Ирана, КНДР, Китая и большой импульс для выживания путинского режима. Этого не должно быть",

– подчеркнул он.

Встреча Зеленского с Харрис и Трампом: главное

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США. Там он будет иметь встречи с действующим лидером США Джо Байденом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Там он представит План победы Украины.

В частности, встреча с Трампом, вероятнее всего, состоится, 26 – 27 сентября, заявил украинский лидер.