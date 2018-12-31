Какие страны уже встретили Новый 2019 год: видео, от которых бегают мурашки по коже

Пока в Украине до Нового года остается еще много времени, 2019 год уже шагает по планете. По состоянию на 16:30, по меньшей мере 18 стран уже встретили Новый год. Предлагаем Вашему вниманию подборку самых ярких празднований 2019-го.

Первыми странами Земли, которые встретили Новый год, стали тихоокеанские островные страны – Тонга, Самоа и Остров Рождества. Произошло это в 8:00 по киевскому времени.

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Как праздновали Новый Год в Самоа: смотрите видео

Далее в 9 по Киеву 2019-й пришел в Новую Зеландию. Празднование Нового года в Окленде (Новая Зеландия): видео

С 11:00 до 13:00 по Киеву встречали Новый год в Австралии.

Заметим, что самое эффектное шоу, как всегда, произошло в Сиднее.

Новый год пришел в Сидней: яркое видео

В 13:00 по Киеву 2019-й пришел в Японию, Южную Корею и в некоторые регионы России и Индонезии.

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Как встречала Новый год Япония: видео

В 13:30 Новый Год встретила Северная Коре, а в 14:00 – Китай, Филиппины и Сингапур.

Как праздновали Новый Год в Сингапуре: смотрите видео

2019-й пришел в Филиппины: смотрите видео

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В 15:00 празднования состоялись в Мьянме и Кокосовых Островах, а в 16:00 – в Бангладеш, в 16:15 – в Непале и в 16:30 – Индии и Шри-Ланке.