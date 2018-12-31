Какие страны уже встретили Новый 2019 год: видео, от которых бегают мурашки по коже
Пока в Украине до Нового года остается еще много времени, 2019 год уже шагает по планете. По состоянию на 16:30, по меньшей мере 18 стран уже встретили Новый год. Предлагаем Вашему вниманию подборку самых ярких празднований 2019-го.
Первыми странами Земли, которые встретили Новый год, стали тихоокеанские островные страны – Тонга, Самоа и Остров Рождества. Произошло это в 8:00 по киевскому времени.
Читайте также: Бойцы ВСУ поздравили украинцев с Новым годом: трогательное видео
Как праздновали Новый Год в Самоа: смотрите видео
С 11:00 до 13:00 по Киеву встречали Новый год в Австралии.
Заметим, что самое эффектное шоу, как всегда, произошло в Сиднее.
Новый год пришел в Сидней: яркое видео
В 13:00 по Киеву 2019-й пришел в Японию, Южную Корею и в некоторые регионы России и Индонезии.
Читайте также: Где в новогоднюю ночь будет идти снег: прогноз от синоптика
Как встречала Новый год Япония: видео
В 13:30 Новый Год встретила Северная Коре, а в 14:00 – Китай, Филиппины и Сингапур.
Как праздновали Новый Год в Сингапуре: смотрите видео
2019-й пришел в Филиппины: смотрите видео
Читайте также: Поздравления с Новым годом 2019 украинском языке
В 15:00 празднования состоялись в Мьянме и Кокосовых Островах, а в 16:00 – в Бангладеш, в 16:15 – в Непале и в 16:30 – Индии и Шри-Ланке.