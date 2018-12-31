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      Какие страны уже встретили Новый 2019 год: видео, от которых бегают мурашки по коже

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      Сидней в Австралии одним из первых встретил Новый год 2019
      Сидней в Австралии одним из первых встретил Новый год 2019 / фото из открытых источников

      Пока в Украине до Нового года остается еще много времени, 2019 год уже шагает по планете. По состоянию на 16:30, по меньшей мере 18 стран уже встретили Новый год. Предлагаем Вашему вниманию подборку самых ярких празднований 2019-го.

      Первыми странами Земли, которые встретили Новый год, стали тихоокеанские островные страны – Тонга, Самоа и Остров Рождества. Произошло это в 8:00 по киевскому времени.

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      Как праздновали Новый Год в Самоа: смотрите видео

      Далее в 9 по Киеву 2019-й пришел в Новую Зеландию.

      Празднование Нового года в Окленде (Новая Зеландия): видео

       

      С 11:00 до 13:00 по Киеву встречали Новый год в Австралии.

      Заметим, что самое эффектное шоу, как всегда, произошло в Сиднее.

      Новый год пришел в Сидней: яркое видео

       

      В 13:00 по Киеву 2019-й пришел в Японию, Южную Корею и в некоторые регионы России и Индонезии.

      Читайте также: Где в новогоднюю ночь будет идти снег: прогноз от синоптика

      Как встречала Новый год Япония: видео

       

      В 13:30 Новый Год встретила Северная Коре, а в 14:00 – Китай, Филиппины и Сингапур.

      Как праздновали Новый Год в Сингапуре: смотрите видео

       

      2019-й пришел в Филиппины: смотрите видео

       

      Читайте также: Поздравления с Новым годом 2019 украинском языке

      В 15:00 празднования состоялись в Мьянме и Кокосовых Островах, а в 16:00 – в Бангладеш, в 16:15 – в Непале и в 16:30 – Индии и Шри-Ланке.

       

      Теги: Новогодние праздники Япония Новости культуры LifeStyle Новая Зеландия Австралия Китай
      Источник: 24 канал
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