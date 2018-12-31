Які країни уже зустріли Новий 2019 рік: відео, від яких бігають мурашки по шкірі
Поки в Україні до Нового року залишається ще багато часу, 2019 рік уже крокує планетою. Станом на 16:30, щонайменше 18 країн уже зустріли Новий рік. Пропонуємо Вашій увазі підбірку найяскравіших святкувань 2019-го.
Першими країнами Землі, які зустріли Новий рік, стали тихоокеанські острівні країни – Тонга, Самоа та Острів Різдва. Сталося це о 8:00 за київським часом.
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Як святкували Новий Рік у Самоа: дивіться відео
З 11:00 до 13:00 за Києвом зустрічали Новий рік у Австралії.
Зауважимо, що найефектніше шоу, як завжди, відбулося у Сіднеї.
Новий рік прийшов у Сідней: яскраве відео
О 13:00 за Києвом 2019-й завітав у Японію, Південну Корею та у деякі регіони Росії та Індонезії.
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Як зустрічала Новий рік Японія: відео
О 13:30 Новий Рік зустріла Північна Корея. а о 14:00 – Китай, Філіппіни та Сінгапур.
Як святкували Новий Рік у Сінгапурі: дивіться відео
2019-й прийшов у Філіппіни: дивіться відео
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О 15:00 святкування відбулися у М'янмі та Кокосових Островах, а о 16:00 – у Бангладеш, о 16:15 – у Непалі та о 16:30 – Індії та Шрі-Ланці.