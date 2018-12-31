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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Які країни уже зустріли Новий 2019 рік: відео, від яких бігають мурашки по шкірі

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      Сіднеї у Австралії одним із перших зустрів Новий рік 2019
      Сіднеї у Австралії одним із перших зустрів Новий рік 2019 / Фото з відкритих джерел

      Поки в Україні до Нового року залишається ще багато часу, 2019 рік уже крокує планетою. Станом на 16:30, щонайменше 18 країн уже зустріли Новий рік. Пропонуємо Вашій увазі підбірку найяскравіших святкувань 2019-го.

      Першими країнами Землі, які зустріли Новий рік, стали тихоокеанські острівні країни – Тонга, Самоа та Острів Різдва. Сталося це о 8:00 за київським часом. 

      Читайте також: Бійці ЗСУ привітали українців з Новим роком: зворушливе відео

      Як святкували Новий Рік у Самоа: дивіться відео 

      Далі о 9 за Києвом 2019-й прийшов у Нову Зеландію.

      Святкування Нового року в Окленді (Нова Зеландія): відео 

      З 11:00 до 13:00 за Києвом зустрічали Новий рік у Австралії.

      Зауважимо, що найефектніше шоу, як завжди, відбулося у Сіднеї.

      Новий рік прийшов у Сідней: яскраве відео 

      О 13:00 за Києвом 2019-й завітав у Японію, Південну Корею та у деякі регіони Росії та Індонезії

      Читайте також: Де у новорічну ніч буде падати сніг: прогноз від синоптика

      Як зустрічала Новий рік Японія: відео 

      О 13:30 Новий Рік зустріла Північна Корея. а о 14:00 – КитайФіліппіни та Сінгапур

      Як святкували Новий Рік у Сінгапурі: дивіться відео 

      2019-й прийшов у Філіппіни: дивіться відео 

      Читайте також: Привітання з Новим роком 2019 українською мовою

      О 15:00 святкування відбулися у М'янмі та Кокосових Островах, а о 16:00 – у Бангладеш, о 16:15 – у Непалі та о 16:30 – Індії та Шрі-Ланці. 

       

      Теги: Новорічні свята Японія Китай Австралія Нова Зеландія LifeStyle Новини культури
      Джерело: 24 канал
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