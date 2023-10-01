Искали "зазоры" и пытались истощить ПВО: с каких направлений атаковали "Шахедами"

Враг в ночь на 1 октября атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Они летели как минимум с трех направлений и пытались поразить системы противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он подчеркнул, что ночная атака была запутана, передает 24 Канал.

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С каких направлений атаковали оккупанты

По словам Братчука, россияне запускали "Шахеды" из мыса Чауда, из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и Курска. Силы ПВО постоянно работали, ведь враг совершал пуски в несколько волн. Кроме того, для комбинированной атаки россияне использовали ракеты.

Во время ночной атаки дроны запускали группами. Затем ударные БПЛА разделялись и снова объединялись в табуны, чтобы атаковать территорию Украины. В частности, враг еще раз нацелился и на портовую инфраструктуру Одессы и области.

Враг в ночь на 1 октября для атаки по Украине применял также РЭБы. Братчук объяснил, что россияне создают такие фальшь-цели для того, чтобы истощать наши системы ПВО.

Очень активно именно на Юге использовались системы РЭБ, то есть фальш-цели. Враг тоже пытается таким образом истощать и выискивать "зазоры" в системе ПВО,

– сообщил Братчук.

Ночная атака "Шахедами" 1 октября: что известно