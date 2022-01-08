Каким был 2021 год для нашей страны: социолог оценил настроения украинцев
Источник:24 канал
По данным опроса, украинцы всегда недовольны разными аспектами жизни. Однако, если сравнить статистику с предыдущими годами, то ситуация была похожей, хотя обстоятельства – разными.
Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Он добавил, что наши граждане часто бывают не то что неблагодарны, но недовольны.
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Пессимизм украинцев – это не так плохо
"Украинец всегда недоволен – властью, собственным материальным положением, словом – всем. Он к чему-либо может придраться, – отметил Антипович.
По его мнению, это проявляется в разных ситуациях. К примеру, когда были субсидии, и народ выпускал тепло в открытые окна, то все равно осуждал власть и направление государства, хотя мало платил за газ. Сейчас платят больше, но оценка такая же.
Наверное, в этом нет ничего плохого, потому что власть нужно любить. Ей надо "дать пинка", чтобы она что-то делала, с ней по-другому не бывает. Думаю, это касается всего человечества, а не только украинцев.
Какие позитивные достижения выделили украинцы
По его словам, настроения украинцев в 2021 году действительно пессимистичны. В первую очередь, это связано с ситуацией в стране. Однако граждане таки выделили положительные моменты уходящего года. В частности, это:
- строительство дорог;
- спортивные успехи украинских спортсменов;
- представление Украины на Евровидении-2021;
- приложение "Дия", которое существенно облегчает жизнь.
Почему украинцы разочарованы политиками
Как отметил Антипович, украинцы тоже разочаровались в президенте Владимире Зеленском. Сограждане не видят продвижения в государстве, в вопросе войны на Донбассе. Кроме того, на границах Украины снова стоят танки.
Украинец ждет многих негативных вещей: от отключения света до полномасштабной войны с Россией. В то же время, между всем этим еще есть огромный перечень других проблем.
Антипович подытожил, что сейчас среди украинцев царит всеобщее разочарование, которое приводит к нежеланию интересоваться политикой и влиять на нее.
"Украинцы разочаровались в Порошенко, доверив ему государство. Они не надеялись на победу в войне за 2 месяца, однако думали, что все изменится, будут жить по-новому, но так не судилось. Тогда пришел Зеленский – граждане еще больше надеялись, однако продвижения снова не было", – отметил руководитель соцгруппы.
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Полное интервью с Алексеем Антиповичем: смотрите видео
Последние опросы украинцев
- Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС. Они считают, что это поможет укрепить экономику страны и усилить защиту от внешних угроз.
- Каждый третий украинец готов сопротивляться России в случае полномасштабного вторжения. В то же время, еще свыше 20% готовы участвовать в акциях гражданского сопротивления.
- Более половины украинцев считают олигархами 9 политиков и бизнесменов. Лидируют – Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко.