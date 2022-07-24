Ракеты с дальностью 300 километров будут хорошим ответом на обстрел порта Одессы, – Огрызко

Украина и Россия подписали соглашения с Турцией и ООН по разблокированию украинских портов и дальнейшему экспорту зерна. На следующий день оккупанты нанесли удар по Одесскому порту.

Традиционно россияне говорят, что не имеют к этому никакого отношения. Об этом 24 каналу сказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко (2007-2009).

Не пропустите Насколько выгодно Украине Стамбульское зерновое соглашение: все, что известно о документе

В МИД Украины отметили, что российская ракета – это плевок путина в лицо Генсеку ООН Антониу Гутерришу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану. Каждая из сторон приложила огромные усилия для достижения соглашения, россия же пренебрегла договоренностями и цинично обстреляла порт.

россия – это другая планета, страна-террорист, страна-лжец. Сегодня она подписывает соглашение, а завтра говорит, что "нас там не было",

– убежден Огрызко.

Реакция на поступок государства-агрессора

По мнению Огрызко, радикального ответа от ООН ждать не стоит. "ООН хочет быть хорошей для всех вместе и отдельно. Поэтому никакой реакции быть не может", – считает дипломат. Ожидалось, что намного жестче отреагирует Турция, но этого не произошло.

Совместная позиция стран Запада достаточно четкая – они резко осудили россию. Старший советник Конгресса США Пол Массар призвал Запад предоставить Украине ракеты с радиусом действия 300 километров. По его мнению, это единственный верный ответ на действия россиян.

Никакие заявления, никакие озабоченности, никакие призывы к тому, чтобы россия взяла голову в руки… Это все мы уже проехали. Давно. И должны проехать раз и навсегда. Единственный способ унять этого зверя – это убить его,

– убежден Огрызко.

Миру следует осознать, что играть в пользу кремля больше нельзя. "Чем дольше мы будем говорить, что что-то может эскалировать ситуацию, тем больше у нас будет таких подобных вещей (обстрел Одесского порта – 24 канал), и тем меньше у нас будет результатов", – резюмировал дипломат.

Ракетный удар по Одесскому порту: что нужно знать

22 июля Украина и россия подписали зерновые соглашения с Турцией и ООН в Стамбуле. Они предполагают разблокирование черноморских портов и возобновление экспорта зерна.

Не успели пройти сутки, как россияне обстреляли Одесский порт. Они выпустили сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них сбила система ПВО, еще две – попали в порт.

Появилась информация, что оккупанты попали именно туда, где хранилось зерно. Однако впоследствии ее опровергли. Стало известно, что ракеты попали в портовую инфраструктуру.

Политолог Николай Давидюк считает, что разблокировка портов является демонстрацией того, что они готовы по ним стрелять. Оккупанты будут использовать возможность торговли как возможность атак на наши порты.

Единственный способ унять "зверя" – убить его, – Огрызко: смотрите видео