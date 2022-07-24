Традиційно, росіяни говорять, що не мають до цього жодного відношення. Про це 24 каналу сказав міністр закордонних справ України Володимир Огризко (2007 – 2009).

Не пропустіть Наскільки вигідна Україні Стамбульська зернова угода: усе, що відомо про документ

У МЗС України зауважили, що російська ракета – це плювок путіна в обличчя Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану. Кожна зі сторін доклала величезних зусиль для досягнення угоди, натомість росія знехтувала домовленостями та цинічно обстріляла порт.

росія – це інша планета, країна-терорист, країна-брехун. Сьогодні вона підписує угоду, а завтра каже, що "нас там не було",

– переконаний Огризко.

Реакція на вчинок держави-агресорки

На думку Огризка, радикальної відповіді від ООН чекати не варто. "ООН хоче бути хорошою для усіх разом та окремо. Тому жодної реакції бути не може", – вважає дипломат. Очікувалося, що набагато жорсткіше реагує Туреччина, та цього не сталося.

Спільна позиція країн заходу є доволі чіткою – вони різко засудили росію. Старший радник Конгресу США Пол Массар закликав Захід надати Україні ракети з радіусом дії 300 кілометрів. На його думку, це єдина правильна відповідь на дії росіян.

Ніякі заяви, ніякі стурбованості, ніякі заклики до того, щоб росія взяла голову в руки… Це все ми вже проїхали. Давно. І маємо проїхати раз і назавжди. Єдиний спосіб вгамувати цього звіра – це вбити його,

– переконаний Огризко.

Світові варто усвідомити, що грати на користь кремля більше не можна. "Чим довше ми будемо говорити, що щось може ескалювати ситуацію, тим більше у нас буде таких подібних речей (обстріл Одеського порту – 24 канал), і тим менше ми матимемо результатів", – резюмував дипломат.

Ракетний удар по Одеському порту: що потрібно знати

22 липня Україна та росія підписали зернові угоди з Туреччиною та ООН у Стамбулі. Вони передбачають розблокування чорноморських портів та відновлення експорту зерна.

Не встигла минути доба, як росіяни обстріляли Одеський порт. Вони випустили одразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них збила система ППО, ще дві – влучили у порт.

З'явилася інформація, що окупанти поцілили саме туди, де зберігалося зерно. Однак згодом її спростували. Стало відомо, що ракети потрапили у портову інфраструктуру.

Політолог Микола Давидюк вважає, що розблокування портів є демонстрацією того, що вони готові по них стріляти. Окупанти використовуватимуть можливість торгівлі як можливість атак на наші порти.

Єдиний спосіб вгамувати "звіра" – вбити його, – Огризко: дивіться відео