Логіки та раціональності у діях окупантів шукати не варто. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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росіяни звикли нехтувати домовленостями

22 липня Україна та росія підписали у Стамбулі зернові угоди з Туреччиною та ООН. Мовиться про розблокування трьох портів "Одеса", "Чорноморськ", "Південний", а відтак – експорт зернових.

Однак росія давно переконала весь світ у тому, що її слово – нічого не варте. Так, країна-агресорка завдала ракетного удару по Одеському порту.

Такі вчинки не є чимось новим для росіян, вони завжди такими були. Логіки та раціональності у діях серійних вбивць, гвалтівників та психопатів немає. Це стосується, зокрема, путіна і росіян.

росіяни – це схиблені терористи, фанатики вбивств, людської крові, які демонструють, що готові брати, але ніколи не готові тримати слово і давати,

– переконаний політолог.

Це виклик Заходу

Як відомо, маніакальне мислення не призводить ні до чого хорошого. На думку Давидюка, дії росіян – це виклик для Заходу.

"Не задобрювати ведмедя, а навпаки повиривати кігті та зуби, надягти йому намордник і лише тоді вести з ним діалог. У більшості країн ведмеді сидять у клітках. Мені здається, європейській дипломатії прийшов час збудувати цю велику клітку і взяти росію під контроль", – вважає Давидюк.

Він додав, що про гарантії безпеки з боку росіян говорити марно, адже вони вдалися до атаки одразу після досягнення домовленостей. Крім того, вони висували велику кількість власних умов. Частину з них вони отримали, а потім почали стріляти. "Значить вони не хотіли все, цієї половини їм вистачає", – пояснив політолог.

Можливість торгівлі – можливість атаки

Давидюк наголосив, що розблокування портів є демонстрацією того, що вони готові по них стріляти. Вони використовуватимуть можливість торгівлі як можливість атак на наші порти.

Найгірше те, що не відійшли російські бойові кораблі. "Вони дали чесне слово, яке коштує нуль. Якщо не виведуть кораблі, це буде велика гра з вогнем", – сказав Давидюк.

Ракетний удар по Одеському порту: коротко

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