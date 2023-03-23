Подробный список: какие категории мужчин могут уехать за границу во время войны
В Украине военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать за границу. Однако есть исключения.
В частности, выехать могут лица с инвалидностью, на лечение, водители и волонтеры и другие группы мужчин призывного возраста. Детальнее об этом в интервью 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.
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Какие мужчины могут уехать за границу во время войны
Юрист рассказал, что постановление правительства от 27 января 1995 года № 57 определяет:
- порядок и правила пересечения государственной границы во время войны;
- категории граждан, которые могут это делать.
По словам юриста, в нее постоянно вносятся изменения и дополнения. Пока же за границу в условиях военного положения могут выезжать:
- юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;
- лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);
- граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;
- мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.
Кто позволяет мужчине уехать за границу
У мужчины, который планирует выехать за границу во время войны, должны быть для этого важные основания, а также должным образом оформленные документы. К нему не должно быть вопросов ни у чиновников, ни у территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), к которым он приписан,
– рассказал Владислав Юрчак.
Он также сообщил, что окончательное решение о разрешении на выезд принимают в пункте пропуска представители Государственной пограничной службы Украины. Это происходит после того, как они изучили все документы и выяснили все обстоятельства и факты.
Выезд за границу военнообязанных
- Владислав Юрчак рассказал, что за границу могут выезжать мужчины-военнослужащие, которые едут на лечение в результате ранений на войне, лица с инвалидностью и сопровождающие их.
- Кроме того, выезжать можно по семейному положению. То есть, если мужчина имеет 3 и более несовершеннолетних детей, детей до 18 лет с инвалидностью, является одиноким отцом, самостоятельно воспитывающим ребенка до 18 лет, является опекуном или усыновителем несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью, имеет совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.
- Более того, могут разрешить выезд волонтерам, водителям. Подробнее об этом – читайте здесь.