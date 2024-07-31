Какими будут войны будущего

Несколько мыслей о войнах будущего и роли Украины в них.

Не секрет, что Украина не имеет актуальной стратегии развития собственного ОПК. Она должна базироваться на актуальной оборонной доктрине и понимании трендов, как в секторе технологий, так и в тактиках ведения военных действий (не вчера, а завтра).

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Итак, основные тренды в оборонно-промышленном секторе до 2035 года.

Технологии и типы вооружений

1. Искусственный интеллект и автономные системы:

– увеличение роли беспилотных систем (дроны, роботы);

– развитие систем автономного принятия решений;

– ИИ для анализа больших данных, принятия решений в реальном времени, оптимизации боевых действий и снижения рисков для личного состава;

– боевые роботы: наземные, воздушные и подводные дроны, способны выполнять разведывательные, ударные и логистические задачи.

2. Гиперзвуковое оружие:

– ракеты и планирующие аппараты, способны развивать скорость более 5 махов, что делает их практически неуязвимыми для действующих систем ПВО;

– системы противодействия гиперзвуковому оружию.

3. Направленная энергия:

– лазерное и микроволновое оружие для поражения беспилотников, ракет и других целей;

– электромагнитные импульсные устройства для вывода из строя электроники противника.

4. Кибероружие и информационная война:

– программы и вирусы для атаки на информационные системы противника, в том числе и системы управления войсками, инфраструктура и финансовые институты;

– использование кибератак для достижения стратегических целей без применения физической силы;

– усиление роли кибератак и киберзащиты;

– развитие средств электронной борьбы;

– технологии противодействия дезинформации.

Заметьте Переговоры между Украиной и Россией невозможны, и все об этом знают

5. Нанотехнологии:

– улучшение характеристик материалов (легкость, прочность);

– развитие "умной" брони и камуфляжа.

6. Биотехнологии:

– разработка средств защиты от биологического оружия;

– улучшение физических возможностей военнослужащих

7. Космические технологии:

– развитие спутниковых систем связи и разведки;

– разработка оружия для поражения спутников противника и защиты собственных космических аппаратов.

8. Квантовые технологии:

– квантовая криптография для защищенной связи;

– квантовые сенсоры для улучшения систем навигации и обнаружения.

9. Не забываем о ядерном оружии и рисках его применения.

По оценкам специалистов, стран, имеющих ядерное оружие, через 10 лет будет значительно больше, чем сегодня. Это будет война на уничтожение цивилизации.

10. Но наиболее разрушительным и опасным считается тектоническое оружие. Ты не можешь ни предусмотреть его использование, ни защититься от него.

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Изменения в тактике военных действий

1. Сетецентрические войны:

– усиление роли информационного превосходства. Повышение эффективности боевых действий благодаря быстрому обмену информацией и координации действий;

– интеграция всех участников боевых действий в единую информационную сеть.

2. Гибридные войны:

– объединение традиционных военных действий с невоенными методами, такими как информационные операции, кибератаки и экономическое давление;

– усиление роли информационных и психологических операций;

– сложность определения агрессора и размывание границ между войной и миром.

3. Урбанизация конфликтов:

– увеличение числа конфликтов в густонаселенных районах;

– необходимость разработки новых тактик и вооружений для ведения боевых действий в городах с минимальными потерями среди мирного населения.

4. Распределенные операции:

– переход от крупных формирований к небольшим, высокомобильным группам;

– усиление роли специальных операций.

5. Роботизация поля боя:

– увеличение использования беспилотных и автономных систем;

– снижение прямого участия человека в боевых действиях.

6. Бесконтактные войны:

– увеличение дистанции ведения боя;

– развитие дальнобойных высокоточных систем вооружения.

7. Когнитивная война:

– усиление влияния на восприятие и принятие решений противника;

– развитие технологий манипуляции информацией.

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8. Информационное противоборство:

– важность контроля над информационным пространством для формирования общественного мнения и достижения психологического преимущества над противником;

– распространение дезинформации и фейковых новостей как инструмент ведения войны.

9. Многодоменные операции:

– интеграция действий в воздухе, на земле, на море, в космосе и киберпространстве;

– развитие систем управления многодоменными операциями.

Ключевые выводы

Увеличение роли технологий и автоматизации в военных действиях.

Смещение акцента на информационное преимущество и когнитивные аспекты войны.

Изменение характера конфликтов в сторону более распределенных и гибридных форм.

Усиление взаимосвязи между различными доменами ведения военных действий.

Растущая важность защиты критической инфраструктуры, в частности космических и киберактивов.

Но самые интересные выводы содержатся в новости о том, что мировые миллиардеры строят себе бункеры в безопасных регионах, которые позволят им пережить апокалипсис несколько лет. В частности, в декабре журнал Wired сообщил, что Марк Цукерберг, генеральный директор Meta и один из самых богатых людей на планете, строит на Гавайях комплекс стоимостью 100 миллионов долларов.