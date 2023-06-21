У Зеленского назвали 3 инструмента влияния на Украину, которые использует Россия

Начав полномасштабное вторжение в Украину, Россия пытается влиять на внутренние процессы внутри нашего государства. Советник руководителя Офиса президента выделил 3 главных инструмента, которыми пользуется Кремль.

Он также добавил, что Украина прозрачна во многих аспектах. В частности, Подоляк отметил объяснение природы войны, партнерские отношения и претензии к России.

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Какие рычаги воздействия использует агрессор

По словам советника главы ОП, таких инструментов есть три:

Первое – ракетные обстрелы ежедневные даже, не только ночью, но и ежедневно всей страны.

Второе – это угрозы и совершение террористических актов.

Третья составляющая – это эти информационные программы, в которых периодически кто-то будет участвовать, непосредственно Лукашенко, Путин или кто-то из других "випов", Патрушев и т.д.

Давайте спокойно к этому относиться. Мы ведь умеем разговаривать, объяснять те или иные позиции, официальные позиции. Сегодня государство во многих аспектах прозрачно,

– сказал Подоляк.

Какова цель Кремля в этой войне