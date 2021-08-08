Попытки России захватить Тузлу, режим Хусейна и утверждение гимна: чем запомнился 2003 год

В свое время Украина была среди первых стран, которые откликнулись на призыв США помочь контролировать ситуацию в послевоенном Ираке. В то же время россияне попытались захватить украинский остров Тузлу.

В Украине 2003 был годом незабываемых побед и гордости за граждан на мировых аренах, за военных дома и за рубежом – в миротворческой миссии в Ираке. Также это был период хоть и не большой, но все-таки финансовой стабильности.

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Новая война на Ближнем Востоке

В начале 2003 года не вызывало сомнений то, что на Ближнем Востоке будет новая война. Режим Саддама Хусейна не мирился с проигрышем после первой войны в Персидском заливе. Вызовы, которые Саддам бросал Белому дому, превращались администрацией Джорджа Буша в длинный список обоснований новой военной кампании.

США с 1991 года разоружали Ирак после того, как Саддама вынудили прекратить оккупацию Кувейта. Попытки Багдада ускользнуть из-под санкций и поднять арабов на войну с англосаксами беспокоили администрацию Джорджа Буша.



Попытки Багдада поднять арабов на войну беспокоили Джорджа Буша / Фото AFP

Примером ненависти к Бушу и вмешательствам Америки стала мозаика в зале отеля "Багдад аль-Рашид" с изображением Джорджа Буша старшего. Ее создали для того, чтобы гости могли топтать мозаику. Это большое оскорбление в мусульманской культуре.

Саддам препятствовал работе инспекторов, искавших на территории Ирака оружие массового уничтожения. Как окажется впоследствии, прямых доказательств так и не нашлось. Самолеты саддамовского режима раз за разом провоцировали стычки с американскими и британскими, которые патрулировали бесполетную зону над Ираком. К тому же по версии американцев иракские спецслужбы были замешаны в покушении на Джорджа Буша-старшего во время его визита в Кувейт в апреле 1993 года.

Администрация Белого дома сделала Саддама главным врагом, обвинив его в производстве оружия массового уничтожения и содействии исламским террористическим организациям. "Обнажение" оружия и вероятная интервенция вызвали беспокойство по всей планете.



Режим Саддама Хусейна не мирился с проигрышем после первой войны / Фото AP

Уже 15 февраля 2003 года от 6 до 11 миллионов человек вышли на улицы в 650 городах мира в знак протеста против настойчивых попыток США вторгнуться в Ирак. Лейтмотив – "никакой крови из-за нефти".

Нападение США на Ирак

Это был самый большой антивоенный протест в истории. Он до сих пор остается самым масштабным однодневным глобальным протестом в мире. Однако администрация Буша решительно вела к эскалации конфликта и расправе над бунтарем Саддамом. Ультиматум прозвучал в марте.

Десятилетие обмана и жестокости подошло к концу. Саддам Хусейн и его сыновья должны покинуть Ирак в течение 48 часов их отказ сделать это приведет к военному конфликту,

– заявил Буш.

Саддам отверг ультиматум и 20 марта 2003 года силы США и международная коалиция напали на Ирак. Это была "вторая война в Персидском заливе". В отличие от первой, после 3 недель боев значительную часть территории Ирака взяли под контроль. Режим Хусейна и правительства партии "Баас" пал.

Сам Саддам Хуссейн скрывался полгода, но американцы его все-таки нашли. Его задержали 13 декабря в 50 километрах от города Тикрит. К тому времени оба сына президента уже были убиты. Иракский трибунал, сформированный из бывших оппонентов и врагов Хусейна, приговорил его к смертной казни. Приговор был исполнен 30 декабря 2006 года путем повешения.

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Джордж Буш 1 мая объявил об окончании крупных боевых действий и призвал международное сообщество помочь с войсками для выхода Ирака из кризиса. Среди других стран, которые откликнулись на призыв американцев, была Украина.

Продажа оружия в Ирак

С осени 2000 года охранник Леонида Кучмы Николай Мельниченко начал обнародовать записанные на кассеты разговоры из рабочего кабинета президента. Они свидетельствовали о его причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе и к продаже оружия антиамериканским режимам, в частности в Ирак Саддаму Хусейну.



Охранник Леонида Кучмы начал обнародовать записанные разговоры / Фото Getty Images

Эта зарубежная военная операция стала самой масштабной в истории независимого государства. Украинский контингент в Ираке состоял из 1 690 военнослужащих. Радиопереговоры вели на украинском, чтобы сохранить секретность на случай прослушивания. Английский и русский языки противники понимали, а украинский – нет.

К 2008 году военную службу в Ираке и Кувейте прошли более 6 000 украинцев, 18 из которых погибли, а более 40 получили ранения. В связи с увеличением потерь, Украина свернула миротворческую миссию, хотя украинские военные советники остались в Ираке вплоть до 2008 года.

Американцы покинули Ирак только через 8 лет. Президент Барак Обама в декабре 2011 года отозвал войска домой. В ответ на войну в Ираке исламисты ударили в Европе. В Лондоне 7 июля прогремела серия терактов, в результате которых погибли 56 человек, включая 4 террористов-смертников. Еще более 700 человек ранили.

Это был первый теракт, совершенный смертниками в Западной Европе. Однако больше всего обсуждали тему гражданства смертников. Все джихадисты имели британские паспорта.

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Война в Персидском заливе была главной политической темой в международной политике. Кто-то в этом видел кризис, а кто-то возможности. Пока мир переключил внимание на войну на Ближнем Востоке, Россия решила "передвинуть" границу с Украиной. Территориальный конфликт начался за остров Тузла в Черном море.

Попытки России захватить Тузлу

Тузла – это небольшой остров в Керченском проливе. Согласно международному праву, он принадлежит Украине. Остров появился в 1925 году, когда сильный шторм размыл косу на Таманском полуострове, в результате чего образовался отдельный небольшой кусочек суши длиной около 6,5 километра и шириной 500 метров.

В 1941 году этот вновь созданный остров передали в состав Крымской АССР и позже он стал частью Украины. Тузла – фактически правый берег Керченского пролива. Этот судоходный канал между Черным и Азовским морями и де-юре, и де-факто принадлежал исключительно Украине, что не устраивало Россию.



Остров Тузла расположен в Керченском проливе / Фото most.life

Что не нравилось России

Украина брала плату за прохождение там российских кораблей. Еще один тревожный звонок – об истинных намерениях соседей. Еще в 1992 Верховный Совет России отказался признавать юридическую силу Указа Верховного Совета СССР 1954 года, которым Крым был включен в состав Украинской ССР.

Годовой объем канального сбора в то время – примерно 200 миллионов долларов. Поэтому пока внимание мира было сосредоточено на Ираке, а президент Украины Кучма отправился в 10-дневное турне по странам Латинской Америки, россияне начали действовать. Ежедневно сотни КамАЗов насыпали дно и формировали дорогу из Таманского в Тузлу. В то же время на полуострове начались военные учения.

За сутки россияне разгружали до 700 грузовиков с материалами. Строители дамбы работали в 3 смены. Ежесуточно длина суши с российской стороны приближалась к украинскому острову на 150 метров.

Украинская сторона направила пограничные войска в акваторию вокруг Тузлы. Граждане развернули на позициях дивизион реактивных установок "Град", подняли в воздух авиацию и по громкоговорителям призвали россиян прекратить провокацию и не заставлять открывать огонь.

Однако это не остановило русских и они продолжали насыпать косу, чтобы присоединить остров к материковой части Краснодарского края. Вскоре на Тузлу лично прилетел Леонид Кучма. Президент прервал свой визит по странам Южной Америки. С Тузлы он начинал переговоры с Владимиром Путиным.



Украина вела переговоры с Владимиром Путиным / Фото Getty Images

Русские остановились лишь примерно в 100 метрах от берега Тузлы.

Надеюсь, россияне поняли, что мы не собираемся вести переговоры по тем вопросам, которые для Украины являются решенными,

– заявил Леонид Кучма.

По итогам переговоров, Тузла осталась украинской. Киев отстоял свою территорию, хотя отказался от сбора пошлины с российских кораблей при переходе через Керчинский пролив. Россия свернула планы присвоения украинских земель почти на 10 лет.

Утверждение гимна Украины

Россияне начали отбирать у Украины часть Керченского пролива через несколько месяцев после того, как президент Кучма и Путин подписали Договор о российско-украинской государственной границе.

Верховная Рада в 2003 году приняла закон "О Государственном Гимне Украины". Документ утвердил национальный гимн "Ще не вмерла Україна" на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого главной песней страны.

Очень символично, что стихотворение "Ще не вмерла Україна" создали на Приднепровской Украине, а песней-гимном оно стало в Галичине. Таким образом славень объединяет украинцев.

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Акции протеста в Грузии после выборов

После 2003 года шутки о терминаторе вновь вошли в моду. В солнечной Калифорнии выбрали нового губернатора. Никому бы до этого не было дела, если бы выборы не выиграл актер Арнольд Шварценеггер. "Выборы" стали темой номер один в нашем государстве из-за событий в Грузии.

В Украине до выборов оставался еще год. Пока между оппозицией и властью расширялся водораздел, внимание привлекли события в Грузии. Сакартвело поднялась на акции протеста после проведенных в Грузии парламентских выборов.

Грузинская оппозиция обвиняла власти в фальсификациях и параллельно до официального подсчета голосов заявила о собственной победе. Власти президента Эдуарда Шеварднадзе, конечно, этого не признавали. Однако в течение 3 недель он так и не смог уменьшить градус напряжения.



Эдуард Шеварднадзе не смог уменьшить напряжение в обществе / Фото AP

Для того чтобы подчеркнуть ненасильственный характер демонстраций, протестующие часто дарили силовикам цветы. Отсюда пошло и название – "Революция роз".

Когда 2 ноября началось первое заседание новоизбранного парламента, активисты оппозиции захватили здание. Шеварднадзе с охраной пришлось бежать. Уже на следующий день он подал в отставку. Тогда к власти пришел один из руководителей оппозиции – Михаил Саакашвили.

Больше выпусков программы "Украина 30" можно посмотреть по ссылке

О "золотой эре" украинских спортсменов и музыкальных достижениях – смотрите в полном выпуске "Украина 30".

Полный выпуск программы "Украина 30" о 2003 год: смотрите видео