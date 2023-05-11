Украина начала сбивать 90% российских ракет: в WP рассказали, как изменилась украинская ПВО

С 28 апреля Россия возобновила массированные удары по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Однако, по сравнению с октябрем 2022 года, наша ПВО сейчас работает в разы эффективнее.

К слову, подразделения Воздушных сил перехватили все беспилотники и ракету, выпущенную захватчиками по Киеву. Это стало возможным благодаря западному оружию и улучшению навыков украинских бойцов.

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Почему Россия в начале вторжения с легкостью нарушала воздушное пространство Украины

По данным Воздушных сил, с 28 апреля Россия выпустила по Украине 67 ракет и 114 беспилотников. Из них не удалось сбить только 7 ракет и 11 беспилотников, а по Киеву не попала ни одна.

Кроме того, недавно наши бойцы обезвредили самую совершенную российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Ранее у украинского ПВО не было возможностей обезвредить такой тип ракет, однако это удалось благодаря Patriot.

Следует отметить, что в первый день вторжения Россия нанесла удар по наземным системам противовоздушной обороны Украины: сначала волной ракет, а затем десятками вылетов бомбардировщиков при поддержке средств радиоэлектронной борьбы, которые фактически ослепили украинский радар.

К счастью, накануне российских атак Украина получила разведывательные данные от союзников, что позволило украинским защитникам переместить мобильные подразделения в безопасное место, хотя некоторые фиксированные позиции все же были уничтожены.

Подразделения ПВО были рассеяны, поэтому оккупанты смогли лететь стаями вертолетов и истребителей и нанести большие потери украинским самолетам, направленным на их перехват.

Специалист по оборонной аэрокосмической отрасли из Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри сказал, что россияне легкомысленно атаковали Украину.

Они не возвращались, чтобы убедиться, удалось ли уничтожить цель. Они не задумывались, нужно ли лететь снова и бомбить еще раз,

– сказал Барри.

Собственно, это позволило украинским защитникам быстро перегруппироваться.

Украинская ПВО работает гораздо эффективнее

Командир бригады командования противовоздушной обороны "Центр" с позывным "Гранит" рассказал, что в место дислокации его бригады в первый день вторжения попали 20 российских ракет. Они разрушили казармы, командные пункты и убили людей.

После того как бойцы покинули фиксированные позиции, они начали действовать чисто как мобильные группы. В целом после начальных неудач, которые потерпела противовоздушная оборона Украины, было восстановлено достаточное количество мобильных подразделений, которые на третий день полномасштабной войны смогли сбить несколько самолетов. Это вынудило Россию отвести свою штурмовую авиацию и лишило ее ключевого преимущества.

Несмотря на это, многие российские ракеты все еще попадали в украинские города. По оценкам "Гранита", в первые месяцы Украина перехватывала около 50% российских ракет. А благодаря поступлению новых систем противовоздушной обороны западного производства в октябре и ноябре Украина сообщила о перехвате около 80% российских крылатых ракет до декабря.

По состоянию на сегодняшний день "Гранит" заявил, что эта цифра близится к 90%.

Какие средства ПВО используют наши защитники

Издание отмечает, что двумя ключевыми системами, которые использовала Украина с начала войны, были советские системы большой дальности С-300 и системы средней дальности "Бук", также известные как SA-10s и SA-11s.

Однако Украина постепенно добавила новые системы от западных союзников, в частности, батареи IRIS-T из Германии и американские NASAMS. Также наши воздушные силы получили европейские системы SAMP/T и американские ракеты HAWK, а в прошлом месяце к арсеналу добавились две американские батареи Patriot.