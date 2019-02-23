Какими будут последствия разрыва соглашения по Азову с Россией?

С самого начала обострения ситуации на Азове власть реагирует с большим опозданием. Порошенко под выборы решил сделать такой пиар-шаг – разорвать соглашение с Россией относительно Азовского моря.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Соглашение с Россией по Азовскому морю 2003 года грубо нарушена Москвой, и ее надо давно денонсировать. Кремль де-факто руководит Керченским проливом. А эта сделка свидетельствует о том, что мы соглашаемся с правилами прохода через пролив, навязанными Россией. Вопрос, есть ли у власти стратегия,

– отмечает Хара.

Что предусматривает соглашение 2003 года между Украиной и Россией?

Это договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова коса Тузла. Согласно соглашения, Азовское море и Керченский пролив де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации" без разграничения границ. При этом в документе прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств, а также разграничено Азовское море. Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после того, как будут решены вопросы по международному арбитражу.

По словам эксперта, все документы, которые подписывает Россия, имеют фиктивный характер. Соглашение предусматривало делимитацию и демаркацию границы, разграничение Азовского и Черного морей. Но Россия сделала все, чтобы этого не произошло. России выгодно иметь с соседями не решенные вопросы с границами. Это дополнительный рычаг влияния.

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Россия трактует соглашение по Азову как такую, что на нее не распространяется Конвенция по морскому праву. И без согласия России другие военные корабли не могут зайти в Азовское море. Если соглашение расторгнуть, то мы можем запросить военные корабли других стран,

– убежден Александр Хара.

Хотя сначала Украине надо защитить себя морским флотом, авиацией. В то же время, по мнению дипломата, украинские военные корабли должны и далее проходить через Керченский пролив. Хара отмечает: если Украина согласится, что россияне имеют право кого-то пускать или нет, то проиграем окончательно канал. Если пойдем дальше, то под давлением мирового сообщества, не желая получить новые санкции, Россия пропустит наши корабли. Это будет тестом. Хотя наши немецкие и французские друзья начнут нас предостерегать.

В Азове экономическая война, которая может через некоторое время перейти в открытую фазу агрессии России против Украины. Россия не смогла отрезать Украину от моря. И делают сейчас это в Азове. И мы не должны с этим соглашаться. Иначе завтра Россия будет в Черном море. Перекроют нам экспорт, и это будет сильный удар по нашей экономике,

– подчеркнул Александр Хара.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.