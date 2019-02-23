Якими будуть наслідки розриву угоди по Азову з Росією?

З самого початку загострення ситуації в Азові влада реагує з великим запізненням. Порошенко під вибори вирішив зробити такий піар-крок – розірвати угоду з Росією про Азовське море.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Угода з Росією по Азовському морю 2003 року брутально порушена Москвою, і її треба давно денонсувати. Кремль де-факто керує Керченською протокою. А ця угода свідчить про те, що ми погоджуємося з правилами проходу протокою, нав’язаними Росією. Питання, чи є у влади стратегія,

– зауважує Хара.

Що передбачає угода 2003 року між Україною та Росією?Це договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був підписаний після конфлікту між двома країнами навколо українського острова коса Тузла.Згідно з угодою, Азовське море і Керченська протока де-юре є "внутрішніми водами України і Російської Федерації" без розмежування кордонів. При цьому в документі прописані принципи свободи судноплавства для торгових суден і військових кораблів обох країн, а також розмежоване Азовське море. Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що Україна розірве угоду з Росією по Азовському морю після того, як будуть вирішені питання по міжнародному арбітражу.

За словами експерта, всі документи, які підписує Росія, мають фіктивний характер. Угода передбачала делімітацію і демаркацію кордону, розмежування Азовського і Чорного морів. Але Росія зробила все, щоб цього не сталося. Росії вигідно мати з сусідами не вирішені питання з кордонами. Це додатковий важіль впливу.

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Росія трактує угоду по Азову як таку, що на неї не розповсюджується Конвенція по морському праву. І без згоди Росії інші військові кораблі не можуть зайти в Азовське море. Якщо угоду розірвати, то ми можемо запросити військові кораблі інших країн,

– переконаний Олександр Хара.

Хоча спочатку Україні треба захистити себе морським флотом, авіацією. Водночас, на думку дипломата, українські військові кораблі повинні і далі проходити Керченською протокою. Хара наголошує: якщо Україна погодиться, що росіяни мають право когось пускати чи ні, то програємо остаточно канал. Якщо підемо далі, то під тиском світової спільноти, не бажаючи отримати нові санкції, Росія пропустить наші кораблі. Це буде тестом. Хоча наші німецькі і французькі друзі почнуть нас застерігати.

В Азові економічна війна, яка може через якийсь час перейти у відкриту фазу агресії Росії проти України. Росія не змогла відрізати Україну від моря. І роблять зараз це в Азові. І ми не повинні з цим погоджуватися. Інакше завтра Росія буде у Чорному морі. Перекриють нам експорт, і це буде сильний удар по нашій економіці,

– підкреслив Олександр Хара.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.