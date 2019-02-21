Клімкін розповів, коли Україна може розірвати угоду з РФ по Азовському морю

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що Україна розірве угоду з Росією по Азовському морю після того, як будуть вирішені питання по міжнародному арбітражу.

Про це міністр повідомив у інтерв'ю виданню Цензор.нет.

У найближчій перспективі ми це зробимо. Тоді, коли після слухань у нас буде цілком зафіксована юридична позиція і будуть вирішені питання з міжнародного арбітражу. Якщо б ми розірвали її раніше, Росія використала це для ослаблення нашої юридичної позиції,

– розповів Клімкін.

Також він додав, що "розірвання договору не є панацеєю". Потрібно працювати одночасно в трьох сферах: безпековій, економічній і юридичній.

Що передбачає угода 2003 року між Україною та Росією?Це договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був підписаний після конфлікту між двома країнами навколо українського острова коса Тузла.



Згідно з угодою, Азовське море і Керченська протока де-юре є "внутрішніми водами України і Російської Федерації" без розмежування кордонів. При цьому в документі прописані принципи свободи судноплавства для торгових суден і військових кораблів обох країн, а також розмежоване Азовське море.