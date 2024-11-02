Трамп может принять трагическое решение по войне в Украине, если победит на выборах, – аналитик

В случае победы на выборах кандидат в президенты США Дональд Трамп может принять катастрофическое решение по войне в Украине – остановить предоставление помощи. Но ему не удастся завершить войну, еще и при условии отказа от территорий.

Поскольку вопросы, касающиеся территориального статуса, может принимать исключительно украинский народ и политическое руководство. В то же время, как отметил 24 Канала юрист и аналитик Андрей Вигиринский, уровень поддержки полностью зависит от США, и он с большой вероятностью не будет расти.

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Какие вопросы зависят от Украины, а какие – от Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, мол, "если Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине, в частности, при условии отказа от территорий, то у него ничего не получится". Поскольку изменение территориального статуса является вопросом компетенции украинского политического руководства и народа, а не президента США, избранного обществом.

В то же время в вопросах абсолютного суверенитета всегда существует определенная зеркальность, которая имеет непосредственное отношение к тому, что является исключительной компетенцией и полномочиями лидера страны, избранного на демократических выборах в другом государстве. Поэтому Трамп будет иметь возможность принимать определенные решения во внутренней и внешней политике в случае победы.

И в этом случае он может принять трагическое решение о войне в Украине, если победит на выборах – завершить оказание помощи,

– отметил аналитик.

Тогда Украина столкнется с нехваткой ресурсов для достижения внутренней и внешней политики. В перспективе Евросоюз станет самостоятельным военным звеном с собственными вооруженными силами и системой безопасности, но все это время война не будет находиться на паузе.

При таких условиях завершения войны в Украине по инициативе Трампа не произойдет, но участие Соединенных Штатов в войне на стороне Украины по инициативе Трампа вполне может состояться,

– сказал Вигиринский.

Поэтому Трамп и американцы могут сделать то, что от них зависит, и президент Украины и народ могут сделать то, что от них зависит. От США зависит уровень поддержки, и он, вероятно, не будет расти по сравнению с нынешним. Поскольку проект бюджета не содержит дополнительного финансирования для Украины на 2025 год.

Заметим! Эксперт-международник Максим Несвитайлов считает, что если Дональд Трамп победит на президентских выборах, то в значительной степени благодаря миллиардеру Илону Маску.