Оскільки питання, які стосуються територіального статусу, може ухвалювати винятково український народ та політичне керівництво. Водночас, як зазначив 24 Каналу юрист та аналітик Андрій Вігірінський, рівень підтримки повністю залежить від США, і він з великою імовірністю не зростатиме.

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Які питання залежать від України, а які – від Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, мовляв, "якщо Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні, зокрема, за умови відмови від територій, то у нього нічого не вдасться". Оскільки зміна територіального статусу є питанням компетенції українського політичного керівництва та народу, а не президента США, обраного суспільством.

Водночас у питаннях абсолютного суверенітету завжди існує певна дзеркальність, яка має безпосереднє відношення до того, що є винятковою компетенцією і повноваженнями лідера країни, обраного на демократичних виборах в іншій державі. Тому Трамп матиме можливість ухвалювати певні рішення у внутрішній та зовнішній політиці у разі перемоги.

І в цьому випадку він може ухвалити трагічне рішення щодо війни в Україні, якщо переможе на виборах – завершити надання допомоги,

– зауважив аналітик.

Тоді Україна зіткнеться з нестачею ресурсів для досягнення внутрішньої та зовнішньої політики. У перспективі Євросоюз стане самостійною військовою ланкою з власними збройними силами та системою безпеки, але увесь цей час війна не перебуватиме на паузі.

За таких умов завершення війни в Україні за ініціативою Трампа не відбудеться, але участь Сполучених Штатів у війні на боці України за ініціативою Трампа цілком може відбутися,

– сказав Вігірінський.

Тому Трамп та американці можуть зробити те, що від них залежить, і президент України й народ можуть зробити те, що від них залежить. Від США залежить рівень підтримки, і він, імовірно, не зростатиме у порівнянні з теперішнім. Оскільки проєкт бюджету не містить додаткового фінансування для України на 2025 рік.

Зауважимо! Експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вважає, що якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах, то значною мірою завдяки мільярдеру Ілону Маску.