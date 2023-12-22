Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о видах украинского вооружения, которого нет нигде в мире. К тому же он объяснил, от чего зависят сроки освобождения полуострова Крым.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о мобилизации в Украине, а также, что именно будет считаться финалом войны с Россией. Больше деталей – читайте в материале по ссылке.

"Лакшери-сектору" нужно уменьшить расходы

Министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что украинцам нужно в несколько раз снизить потребление, чтобы страна смогла перейти на военные рельсы. Что именно имел в виду министр?

Сергей Марченко четко заявил, что нужно снизить лакшери-сектор, которій тратит средства на новые авто, гаджеты и другие предметы роскоши, в то время как нужно доинвестировать общие потребности Вооруженных Сил Украины.

Просто это выглядит немного странно. Люди, имеющие небольшие доходы, вкладываются в Вооруженные Силы, потому что хотят оградиться от потенциальной оккупации России. В то же время люди, имеющие большие доходы, ведут себя так, вроде войны в стране нет.

С одной стороны, это информационно деморализует, ведь об этом говорят, с другой – это средства, которые можно тратить более рационально, когда есть вопрос жизни и смерти.

Министр финансов прав: если мы будем иначе балансировать свои внутренние расходы, то тогда в Украине будет более сбалансированный бюджет. В таком случае бюджет сможет производить большие социальные выплаты, выплаты для Вооруженных Сил и т.д.

Сергей Марченко говорит не для хейта. Он говорит как министр финансов страны, которая уже два года в войне, и как тот, кто постоянно участвует в переговорах, чтобы получить дофинансирование тех дефицитов, которые есть в бюджете.

Министр финансов постоянно ищет возможность дофинансировать дефицит украинского бюджета. Но сейчас он говорит о внутреннем резерве, за счет которого можно дофинансировать некоторые программы. На мой взгляд, это абсолютно правильная модель и формат поведения во время войны.

От чего зависят сроки освобождения Крыма

Министр обороны Украины Рустем Умеров дал коротенькое интервью Bild, который, в частности, недавно публиковал планы России на 2026 год захватить Украину, на каких именно направлениях, который публиковал в свое время планы России в 2022 году захватить Украину. Там заявили, что Умеров говорит, что Крым может быть освобожден в 2024 году, что уверен на 100%, что это наша стратегическая цель. Это наши новые планы следующих контратак?

Если объективно, у министра все-таки много инсайдерской информации, он общается с Генштабом, постоянно находится в контакте в пределах Ставки Верховного Главнокомандующего и в чем-то разбирается.

Важно! В Минобороны отреагировали на статью Bild. Там заявили, что издание извратило слова министра обороны Украины, ведь тот не делал точных прогнозов по деоккупации Крыма, а лишь отметил уверенность, что это точно произойдет.

Не следует забывать, что в 2023 году действительно были эффективны попытки взять под огневой контроль воздушное пространство над полуостровом Крым. Очень эффективно и удачно удалось оттеснить Черноморский флот возле базы Новороссийска и таким образом контролировать акваторию Черного моря вокруг полуострова Крым. В этом году удалось предотвратить возможность России вернуться на тот же Змеиный и т.д.

Есть много факторов, четко говорящих о стратегической цели наших наступательных операций. Они сегодня продолжаются. Одна из ключевых стратегических целей – взять под контроль логистический коридор, идущий через полуостров Крым. 90% обеспечения российской операционной группировки – это полуостров Крым. 90% военных баз – это полуостров Крым. То есть это важная цель.

Я не готов говорить о соответствующих оперативно-тактических задачах или соответствующих стратегических целях, но с политической точки зрения могу сказать, что это правильная акцентуация. Остров Крым является главной логистической базой России. Если взять его под тотальный контроль, это значительно усложнит способности неприятеля продолжать оборонительные либо наступательные действия фактически по всей полосы фронта. Здесь министр обороны совершенно прав.

Относительно терминов можем говорить в соответствии с математическими просчетами того, что мы будем иметь из технологических видов оружия. Мы об этом говорим постоянно. Это дальнобойные ракеты, дроны, РЭБ разных модификаций, другие необходимые нам средства. Это прежде всего авиационный компонент, потому что нельзя говорить об успешности или неуспешности того или другого, если у нас нет доминирования в каких-то секторах.

В России полное доминирование по линии фронта в воздухе. Если мы это убираем, будем смотреть на другие диспозиции. Если Россия продолжит доминировать в воздухе, то у нас будут проблемы. Все это понятно, это обсуждается на Ставках, в рамках стратегических планов, тактическо-оперативных корректив.

Я думаю, что здесь министр обороны абсолютно прав. Для нас важно уничтожить ключевой логистический коридор, которым пользуется сегодня Россия – это полуостров Крым. Я имею в виду уничтожить коридор и деоккупировать территорию.



Важным в уничтожении логистики на полуострове является ликвидация Крымского моста / Getty Images

Призыв мужчин, находящихся за границей

Сообщалось, что в интервью Умеров заявил, что Украина хочет призвать в армию мужчин, живущих за границей. Якобы в следующем году украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах следует попросить явиться в призывные пункты. Также прорабатывается наказание тем, кто не явится. Насколько это может быть эффективно?

Это правильная идея. Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, строить Украину. Здесь министр совершенно прав.

Важно! Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк пояснил, что издание сместило акцент со слов Рустема Умерова. Так, министр обороны Умеров в общем говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей важность присоединения к Вооруженным Силам и защите государства. Однако никаких обсуждений относительно механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы на повестке дня нет.

Имеем право всех сравнить. Они должны быть равными. Однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны, других министерств, в частности, иностранных дел и т.д. Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь.

Пока я не готов говорить, как будут проходить эти переговоры. Но между тем министр обороны, наверное, видит этот набор инструментов, которые позволят консультироваться с правительствами других стран, дать возможность нашим ребятам, находящимся за границей, принять для себя соответствующие решения: идут ли они по призыву или, соответственно, будут терять те или другие возможности людей, которые временно выехали из Украины на территории тех стран, где они находятся.

Это идеи. Министр абсолютно прав, когда он об этом говорит, но дальше нужно будет проводить огромное количество переговоров на разных уровнях.

Восстановление авиасообщения в Украине

Президент Украины на итоговой пресс-конференции говорил об авиасообщении в Украине. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что, скорее всего, вопрос авиасообщения и все, что с ним связано, будет активно обсуждаться в 2024 году.

Есть 4 ключевых компонента, которые нужно решить:

защита аэропортов, где решат начать авиаперевозки;

подготовка инфраструктуры, потому что мы понимаем, что сначала оккупанты били именно по аэропортам;

механизмы страхования;

нужна компания, которая возьмется совершать перелеты.

Вопрос в том, что мы должны думать о разблокировании необходимых нам инструментов, которые будут существенно влиять на экономику страны. Но здесь вопрос в безопасности, это совершенно понятно.

Если пространство будет полностью закрыто, будут работать Patriot, которые по баллистике делают это эффективно. Ведь выяснили, что Patriot эффективно работают и против сверхзвука, и против баллистики, и эффективно контролируют воздушное пространство. К примеру, в Киеве мы сегодня это видим. Соответственно, мы уже имеем определенный опыт, как с этим работать.

Президент, кстати, на пресс-конференции четко зафиксировал, что мы получим еще несколько систем Patriot, чтобы защитить воздушное пространство Украины, энергетическую инфраструктуру, другую критическую инфраструктуру и т.д. И Данилов, и президент на конференции говорил, что это вопрос дискуссий в течение 2024 года. Мы же не можем не заботиться о тех вопросах, которые так или иначе влияют на жизнеспособность страны – они будут обсуждаться.



В Украине рассматривают возобновление авиасообщения / 24 Канал

Но там есть те аспекты, которые Данилов четко зафиксировал. Они будут решены. Прежде всего, безопасность, страхование, компании, которые готовы идти на определенные риски, возможность инфраструктурно это отработать и т.д.

К теме Данилов назвал 4 условия для открытия аэропортов в Украине

Будут решены – значит, у нас будет возможность повысить экономику, ресурсы для экономики. Нет – значит, будем искать другие решения. А что это значит, когда мы говорим о том, что будем думать об открытии аэропортов в Украине? Это говорит о том, что Украина продолжает существовать, ищет, получает решение.

В качестве примера приведу вам альтернативный зерновой коридор. Все не верили в то, что можно будет это сделать, потому что Россия полностью контролирует акваторию, она будет все уничтожать. На сегодняшний день он работает уже примерно четыре месяца. Уже перевезено более 8 миллионов тонн грузов. Это огромные средства, поступившие в наш бюджет. Это миллиарды долларов прямого поступления от экономики Украины.

Там также нужно было учитывать аспекты страхования, инфраструктуры, контуры безопасности, как это все контролировать. И это было решено. Для наших партнеров это свидетельство того, что Украина живет, развивается, ищет решения, находит эти решения, отстаивает их, имеет силовые ресурсы, чтобы эти решения обеспечивать контурами безопасности. Это очень верно.

Сегодня кажется, что это невозможно. У нас баллистика, сверхзвук, постоянные дроны в воздухе. Но невозможное для Украины и невозможное для другого мира – это две большие разницы, которые мы с вами за 666 дней войны увидели. Украина будет искать решения и найдет их.

Это будет сигналом для наших партнеров, что в страну, которая находит просто фантастические решения и может их обеспечить логистически, нужно вкладываться. Это символ того, что в Украину нужно вкладываться, потому что мы не будем сидеть и ждать, пока все или как-то само решится, или кто-то придет решить, или пусть оно уже умрет.

Страна, демонстрирующая жажду к борьбе, к поиску решений всегда более привлекательна для того, чтобы в нее вкладывались, даже несмотря на страх. На мой взгляд, есть определенный страх у наших партнеров, элит наших партнеров относительно того, должна ли проиграть Россия. Но это уже окончательный страх. Думаю, мы с ним справимся.

Когда они избавятся от этого страха, а они могут от него избавиться, когда видят, что делает Украина, наши инициативы, тогда инвестиции в Украину будут обязательно. Потому что ты инвестируешь в свой антистрах, в страну, которая показывает, что можно даже в крайне невыгодных условиях находить решение и получить эффективность.

Но еще раз подчеркиваю, что мы прагматично смотрим на все. Данилов достаточно четко зафиксировал абсолютно прагматические четыре пункта, по которым можно будет решить вопрос авиаперевозок.

Украина научилась производить оружие, которого нигде в мире нет

Историк Тимоти Снайдер совместно с четырьмя профессорами ведущих вузов собрал 950 тысяч долларов для Украины для выявления воздушных целей. Это называется "безопасное небо" и является разработкой наших отечественных специалистов. 2,5 тысячи сенсоров покроют Сумскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонские области. Это что-то вроде "Железного купола"?

Это несколько другая история. Так как "Железный купол" имеет меньшую территорию, там можно систему ПРО сделать мобильнее, но для нас это очень важные моменты. То есть сигнализация, позволяющая намного раньше найти находящиеся в воздухе объекты, четко зафиксировать траекторию и предотвратить разрушения – это очень круто.

Во-первых, это наша разработка, правильно? Это об Украине. Это о том, что мы ищем решения. Можно иметь две стратегии: сидеть и вести блог "все неправильно", а можно искать и внедрять решения. В Украине много людей, готовых находить решения и внедрять их. Где государство будет помогать, где люди самостоятельно объединились и сделали – это нормальная синергия государства и общества.

Во-вторых, господин Снайдер – это что-то невероятное для нас. Он максимально активно продолжает говорить о природе этой войны на разных площадках, что очень важно для западных стран. Снайдер четко говорит обо всех рисках, которые исторически получит демократия, если Россия не проиграет сегодня. Он абсолютно искренне, просто и безумно влюблен в Украину.



Владимир Зеленский и Тимоти Снайдер / Офис Президента

Если посмотреть на 2022 – 2023 годы. Что украинцы научились или начали производить? Какие свои потребности мы уже можем перекрыть?

Дроны разных модификаций: морские, воздушные, много таких, которых нет в мире. Это все нужно масштабировать. Сделаем ссылку на Президента Украины Владимира Зеленского, который консервативную оценку дал, что где-то миллион дронов будет (в 2024 году – 24 Канал).

При этой интенсивности боевых действий, использовании артиллерии, тяжелых калибров, нам ежемесячно нужно использовать минимум 30 тысяч дронов. Оптимально 50 – 60 тысяч, а лучше всего 100 тысяч дронов. Думаю, на такую цифру FPV-дронов или модификаций разного типа как раз и выйдем. Президент совершенно точно понимает, что сюда нужно вкладываться.

У нас очень эффективные, наработанные, мобильные, маневровые и стационарные системы радиоэлектронного контроля (РЭБ), которые позволяют более эффективно работать против российских дронов.

Акватория Черного моря – это морские дроны. Такого опыта, количества, качества, эффективности и функциональности дронов, сконструированных в Украине, ни у кого в мире не было и нет до сих пор.

Есть много инструментов войны, которые появились в Украине и которые нужно масштабировать. На сегодняшний день это ключевая задача. Когда спрашивают: "Помогают или нет западные страны?". Будут помогать, потому что сами понимают, что инвестируют в супертехнологичную украинскую армию, в супертехнологические производства.

Да, у нас есть старые военные производства, которые не такие мобильные и не могут быстро перестроиться, но даже и там начнется перестройка.



На фронте нужны дроны разных модификаций / Генштаб ВСУ

САУ "Богдана" производят в определенном количестве. ПТРК "Стугна" производят в большом количестве. Кроме этого, еще много похожих устройств, которые будут четко "вдалбливать" россиянам, почему они проиграют эту войну, с дальностью 400 – 700 километров. Это все есть, и это все нужно масштабировать.

К чему Украина стремится во внешней политике

Сегодня есть три приоритета во внешней политике:

ускорить принятие решений о пакетах военной и финансовой помощи Украине;

ускорить понимание нашими партнерами, что если они не инвестируют в Украину, то завтра они инвестируют в войну на своей территории, а это другие деньги;

совместные инвестиции в разные военные производства. Наши партнеры идут на это, потому что понимают, что у Украины просто потрясающий опыт – какое оружие и в каком виде должно использоваться.

Это дает мне абсолютное ощущение, что, да, нам тяжело в эмоциональном плане. 666 дней – это огромный срок, это большая часть жизни. А кто-то уже потерял жизнь в течение этого времени.

Но между тем это дает осторожный оптимизм, что Украина перестраивалась и дальше перестраивается во многих направлениях. Она гораздо сильнее, чем год или два года назад. Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели. Поскольку тот результат, который мы хотели, уже сегодня бы говорил о финализации войны.

Однако Украина точно понимает стратегические цели, умеет доносить понимание этих целей до наших партнеров, понимает, какие коррективы следует внести в военную тактику и стратегию, чтобы выглядеть более эффективно, частично перестроила свои производства и делает ставку на оптимальные технологические решения. И, безусловно, несмотря на депрессию, психоэмоционально мы гораздо более устойчивы, чем любые сообщества в других странах.