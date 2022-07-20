Политолог назвал единственное оружие, которое у России есть в своем арсенале
У российской армии сейчас много проблем с ракетами определенной дальности и вооружением. Все из-за блестящих действий украинских Вооруженных Сил.
Поэтому аппетиты россии снизились – они уже давно отошли от плана "захватить Киев за три дня". Хотя хотят "расширить" свои цели на Луганскую, Донецкую области и части Юга Украины. Об этом 24 каналу сказал политолог Тарас Семенюк.
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По его словам, страна-агрессор боится признать свои поражения на поле боя. Потому и угрожает Украине в случае получения западного оружия и резко меняет планы.
Однако, как заметил политолог, говорить – это одно дело, другое – как это планируют реализовывать и хватит ли ресурсов.
Есть ли у россии дальнобойное оружие? Да, она его использует – это ракеты. Их запускают с самолетов стратегического назначения,
– подчеркнул Семенюк.
И добавил, что это "единственное, что у россии сейчас есть в своем арсенале". Однако украинским защитникам удается сбивать не менее половины этих ракет.
"Если нам Запад даст контрабатарейные установки и средства противовоздушной обороны, очевидно, мы будем сбивать и остальное", – уверен эксперт.
Также напомним, что недавно россия обращалась к Ирану с просьбой продать ей беспилотники.
Полностью комментарий Семенюка об оружии и путине в Тегеране: смотрите видео
россияне начали активно бить ракетами С-300
- Оккупанты в Украине используют зенитно-ракетные комплексы С-300 для ударов по наземным целям, хотя они предназначены для борьбы с самолетами.
- Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что это свидетельствует и о том, что у оккупантов проблемы с ракетами определенной дальности, поэтому они вынуждены использовать именно такие.
- Более того, россияне бессильны перед реактивными системами залпового огня HIMARS, которые нам передали США. Россия ничего не может этому сейчас противопоставить.