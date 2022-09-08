Эксперты считают, что с началом ленд-лиза Украина может получить систему Patriot. Однако для нас более приоритетным является получение других видов оружия, которые могли бы закрыть потребности фронта. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал директор крупнейшего благотворительного фонда Украины "Вернусь живым" Тарас Чмут.

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Какое оружие нужно Украине

По мнению Чмута, первоочередную необходимость составляет получение в достаточных количествах:

  • переносных зенитно-ракетных комплексов;
  • ЗРК на базе ракет ПЗРК, например Avenger;
  • зенитных ракетных комплексов среднего радиуса действия, например NASAMS.

Их поставка позволила бы закрыть критические вопросы и потребности. Уже потом, в будущем, через 5, 7, 10 лет мы могли бы говорить о каких-то более мощных системах.
– отметил он.

В чем особенность Patriot

Сам по себе Patriot, отметил директор фонда, это один из элементов общей системы ПВО, он полагается на кучу других составляющих. Речь идет о самолетах дальнего радиолокационного обнаружения, других системах, которые будут перехватывать цели на малых высотах. Это обширная система обучения, логистики, сплошного радиолокационного поля, пассивной радиолокации, активной радиолокации и т.д.

Как и авиация, так и ПВО – оно выстраивается десятилетиями и работает только в комплексе,
– подчеркнул Чмут.

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Чмут назвал оружие, которое может закрыть критические потребности фронта: смотрите видео