Эксперты считают, что с началом ленд-лиза Украина может получить систему Patriot. Однако для нас более приоритетным является получение других видов оружия, которые могли бы закрыть потребности фронта. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал директор крупнейшего благотворительного фонда Украины "Вернусь живым" Тарас Чмут.

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Какое оружие нужно Украине

По мнению Чмута, первоочередную необходимость составляет получение в достаточных количествах:

переносных зенитно-ракетных комплексов;

ЗРК на базе ракет ПЗРК, например Avenger;

зенитных ракетных комплексов среднего радиуса действия, например NASAMS.

Их поставка позволила бы закрыть критические вопросы и потребности. Уже потом, в будущем, через 5, 7, 10 лет мы могли бы говорить о каких-то более мощных системах.

– отметил он.

В чем особенность Patriot

Сам по себе Patriot, отметил директор фонда, это один из элементов общей системы ПВО, он полагается на кучу других составляющих. Речь идет о самолетах дальнего радиолокационного обнаружения, других системах, которые будут перехватывать цели на малых высотах. Это обширная система обучения, логистики, сплошного радиолокационного поля, пассивной радиолокации, активной радиолокации и т.д.

Как и авиация, так и ПВО – оно выстраивается десятилетиями и работает только в комплексе,

– подчеркнул Чмут.

Военная помощь от западных партнеров: последние новости

Украина высоко ценит поддержку западных партнеров, передающих нам оружие для борьбы с оккупантами. Так, недавно наше государство получило модернизированные ракеты Harpoon.

На пятой встрече в формате Рамштайн 9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин должен объявить очередной пакет военной помощи Украине. Стоимость техники составит 675 миллионов долларов.

Вскоре украинские защитники получат литовские гаубицы. В Генштабе ВСУ поблагодарили за военную помощь и добавили: "Война показала, кто нам сестра и брат".

Германия передала Украине радиолокационную станцию COBRA и 5 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

В рамках военной помощи Испания направила Украину боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии. Также страна оказала другую важную помощь нашей армии.

Чмут назвал оружие, которое может закрыть критические потребности фронта: смотрите видео