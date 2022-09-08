Експерти вважають, що з початком ленд-лізу Україна може отримати системи Patriot. Однак наразі для нас більш пріоритетним є отримання інших видів зброї, які могли б закрити потреби фронту. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів директор найбільшого благодійного фонду України "Повернусь живим" Тарас Чмут.

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Яка зброя потрібна Україні

На думку Чмута, першочергову необхідність становить отримання в достатніх кількостях:

переносних зенітно-ракетних комплексів;

ЗРК на базі ракет ПЗРК, наприклад, Avenger;

зенітних ракетних комплексів середнього радіуса дії, наприклад, NASAMS.

Їхнє насичення дозволило б закрити критичні питання й потреби. Вже потім, у майбутньому, через 5, 7, 10 років ми могли б говорити про якісь більш потужні системи,

– зауважив він.

У чому особливість Patriot

Сам по собі Patriot, зауважив директор фонду, це один з елементів загальної системи ППО, він покладається на купу інших складових. Мовиться про літаки дальнього радіолокаційного виявлення, інші системи, які перехоплюватимуть цілі на малих висотах. Це велика система навчання, логістики, суцільного радіолокаційного поля, пасивної радіолокації, активної радіолокації й таке інше.

Як і авіація, так і ППО – воно вибудовується десятиліттями й працює лише в комплексі,

– наголосив Чмут.

Військова допомога від західних партнерів: останні новини

Україна високо цінує підтримку західних партнерів, які передають нам зброю для боротьби з окупантами. Так, нещодавно наша держава отримала модернізовані ракети Harpoon.

На п'ятій зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 вересня глава Пентагону Ллойд Остін має оголосити черговий пакет військової допомоги Україні. Вартість техніки становитиме 675 мільйонів доларів.

Невдовзі українські захисники отримають литовські гаубиці. У Генштабі ЗСУ подякували за військову допомогу та додали: "Війна показала, хто нам сестра і брат".

Німеччина нещодавно передала Україні радіолокаційну станцію COBRA та 5 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

У рамках військової допомоги Іспанія направила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії. Також країна надала іншу важливу допомогу для нашої армії.

Чмут назвав зброю, яка може закрити критичні потреби фронту: дивіться відео