Какое оружие и техника сейчас больше всего нужны на южном фронте
ВСУ осуществляют успешное наступление на Юге Украины. Чтобы усилить украинские войска в Херсонской области, нужно дополнительное оружие от западных партнеров.
Об этом рассказал херсонский активист и политолог Владимир Молчанов. По его словам, такая военная помощь может быть предоставлена по результатам пятой встречи партнеров Украины в формате "Рамштайн".
Важно Партнеры поражены динамикой наших действий на Юге и Востоке, – Резников подвел итоги "Рамштайна-5"
По словам Молчанова, на "Рамштайне-5" нужно подчеркивать предоставление ВСУ дополнительного количества снарядов.
Снарядов много не бывает. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах калибром 155 миллиметров. Также нужны новые артиллерийские стволы,
– отметил активист.
Чего не хватает ВСУ на Юге Украины
Политолог подчеркнул, что сейчас украинские защитники на Юге Украины больше всего нуждаются в нескольких позициях вооружения.
- Во-первых, речь идет о любых видах артиллерийских установок.
- Во-вторых, не хватает беспилотников всех видов действия – как разведывательных, так и ударных, в первую очередь беспилотников-камикадзе.
Молчанов добавил, что если такие беспилотники предоставят Украине, это будет одним из лучших результатов "Рамштайна-5".
Россияне в идеале вообще не должны высовываться из своих окопов из-за страха наших беспилотников,
– сказал Молчанов.
"Надо "демилитаризовать" северный Крым"
Также, по словам херсонского активиста, Украина нуждается в новых HIMARS и дальнобойных ракетах ATCMS.
ATCMS нужны для того, чтобы уничтожать россиян в Крыму. На полуострове еще много военных аэродромов и других объектов врага, особенно около Джанкоя. Что нужно "демилитаризовать", так это северный Крым,
– подчеркнул Молчанов.
Стрим Владислава Соловьева и Владимира Молчанова: смотрите полное видео
Ситуация на Юге Украины: коротко
- Как сообщили в ОК "Юг", ситуация на южном фронте достаточно напряженная, но контролируемая. До сих пор продолжаются позиционные бои, в результате которых происходит продвижение войск и закрепление территорий.
- На временно оккупированной территории Херсонщины у кафиров снова было горячо. В ночь с 10 на 11 сентября в Каховском районе произошел "хлопок" на складе боеприпасов врага.
- Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что российские оккупанты так же будут бежать из Херсона, как и сейчас из Харьковщины. Логистика у них не улучшилась, и настанет момент, когда у врага не будет других вариантов, как покинуть территорию. Они сделают это в панике и без приказа, как все произошло в Харьковской области.