Taurus, ATACMS или Leopard: какое вооружение срочно нужно ВСУ

Как написало Politico, есть большой риск, что линия фронта в Украине может обвалиться. Но если говорить о том, какое оружие сейчас крайне необходимо ВСУ, то речь идет о дальнобойных ракетах Taurus, ATACMS и Storm Shadow, а не о танках Leopard или Abrams.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что также надо артиллерийские снаряды и артиллерия. А вот бронетехника может подождать.

К теме Для победы дронов недостаточно, – Зеленский сказал, в чем на самом деле нуждается Украина

"Бронетехника, танки – это тоже всегда нужно. Но, если бы поставил сейчас Запад вопрос – что нам надо быстрее получить – Taurus, ATACMS, Storm Shadow или Abrams и Leopard, я бы сказал, что нам прежде всего нужно получить Taurus, ATACMS и Storm Shadow", – подчеркнул Мусиенко.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, танки и бронемашины могут подождать до следующих поставок. Сейчас крайне необходимы ракеты Taurus и Storm Shadow, которые имеют дальность 450 километров. Все из-за того, что надо ударить по Крымскому мосту. Ведь Россия строит по суше железнодорожное сообщение с оккупированными территориями Украины. Поэтому, мол, может стать поздно.

"В том смысле, что будет выведен из строя мост, но у России будет возможность это делать железнодорожным сообщением, которое можно повредить на отдельных участках. Несколько труднее вывести из строя, чем в вопросе моста. Поэтому нам нужны дальнобойные ракеты и дроны", – сказал Александр Мусиенко.

Также украинской армии сейчас нужны американские истребители F-16 с ракетами JASSM, которые имеют дальность 450 – 500 километров. Это надо для того, чтобы улучшить украинские возможности в противовоздушной обороне. А также – повысить способность наносить удары по наземным объектам российской оккупационной армии, которые пока не могут поражать ВСУ. Все из-за того, что ракеты Storm Shadow/SCALP EG, которые есть у украинских военных, не покрывают такую дальность.

Только фортификаций недостаточно

Сейчас стадия войны, когда говорится о накоплении сил. Страна-агрессор постепенно доукомплектовывает свои потери и увеличивает группировку войск. К слову, силы врага выросли примерно на 25 тысяч по сравнению с концом 2023-го года.

"Это означает, что враг постепенно подвозит и тех, кого они уже готовят и рассматривают с прицелом на ведение наступательных действий в мае – июне", – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Сейчас надо действовать так, чтобы максимально перебивать российскую логистику. Для этого нужны максимальные средства поражения.

Чтобы подготовиться к вражескому наступлению, недостаточно иметь только оборонительные сооружения. Это безусловно необходимо. Однако, если Россия будет иметь полное преимущество в воздухе вдоль линии боевого соприкосновения, то фортификации под серьезным риском. Ведь их могут разрушить КАБы.

Нужны не только оборонительные сооружения и встреча врага, когда он уже придет, нужно не дать врагу реализовать замысел и планы относительно того, чтобы развернуть свои возможности для ведения наступательных действий,

– подчеркнул Мусиенко.

Именно поэтому украинской армии прежде всего нужно дальнобойное оружие, самолеты, дроны в максимальном количестве и средства РЭБ. А также – артиллерийские снаряды и артиллерия.

Снаряды, F-16 и ATACMS для Украины: что известно