Проигрывает по ряду пунктов: авиационный эксперт сравнил самолет Mirage с F-16 и Gripen

Для превосходства над россиянами Украине нужна мощная авиационная компонента. Уже в ближайшее время мы ожидаем получения истребителей F-16, а еще раньше Франция заявляла о готовности передать свои самолеты Mirage.

Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что шведские самолеты Gripen, от которых временно отказалась Украина, появились еще в период 1990 – 2000 годов. Они заходили на мировые рынки вооружения, но в те страны, которые не были членами НАТО, потому что там у них не было шансов.

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Какое различие между Mirage, F-16 и Gripen

Сейчас в основном Gripen есть в Европе и только в тех странах, которые не вошли в НАТО. В годы, когда шведские самолеты заходили на рынок, то французские Mirage уже заканчивали свою славную историю.

Они бы "свернулись" быстрее, но Греция сделала заказ и до 2007 года выполнялся контракт. После этого существенных модернизаций самолета не было,

– рассказал эксперт по авиации.

Французы делали все, чтобы у стран, которые уже получили Mirage, как-то их забрать и предложить другие суда. Фактически тогда развитие этих самолетов остановилось, а развитие F-16 и Gripen продолжалось еще 20 лет.

Поэтому Mirage по своей концепции, философии является очень хорошим самолетом для показательных воздушных боев, для выступлений, интересных соревнований по пилотажу, но с точки зрения имплементации в имеющуюся информационную, командную инфраструктуру – Mirage достаточно старый,

– заметил Константин Криволап.

На его обслуживание Украина тратила бы большие средства. Оно обойдется даже дороже, чем F-16, потому что деталей в необходимом количестве уже нет. Этот самолет выводят из использования и французы это хорошо понимают.