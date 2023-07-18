Кассетные боеприпасы – не решающий фактор: какое оружие может переломить ход боев
Соединенные Штаты передали Украине кассетные боеприпасы. Однако для победы над врагом Вооруженные Силы нуждаются в ряде различных видов техники и вооружения.
Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, кассетные боеприпасы не будут давать такие изменения на фронте, как в свое время поставки HIMARS.
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Как отметил Свитан, в результате поставки кассетных снарядов Украина уменьшит использование боеприпасов 155-мм калибров. Их можно будет использовать для того, чтобы частично разминировать поля, останавливать пехоту и бронетехнику, накрывать на дальности 20 – 30 километров сосредоточение сил и средств противника.
Какое оружие кардинально изменит ситуацию на поле боя: смотрите видео
Зависит от снабжения оружием
Кассетные боеприпасы – не решающий фактор. Кардинальные изменения на поле боя произойдут после поставки HIMARS и ракет в М-31 в достаточном количестве, а также ATACMS, которыми можно будет уничтожить все логистические цепочки поставки военной продукции на линию фронта.
Обычно военные имеют запасы на две – три недели. Снабжение ATACMS изменит ситуацию на фронте, так как в свое время ракеты М-31,
– сказал военный эксперт.
Разговоры о поставках истребителей F-16 и ракет ATACMS продолжаются уже два года. Трудно спрогнозировать, когда Украина получит долгожданное оружие. Это больше политический момент.
"Все наши потуги для выполнения военных задач контролируются снабжением вооружения и номенклатурой. Одно дело наступать с авиацией, а другое – без. Разница в скорости в 10 раз", – отметил Свитан.
Украина получила кассетные боеприпасы
- Вечером 7 июля в США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. В него вошли также кассетные боеприпасы.
- Директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов США Дуглас Симс 13 июля заявил, что обещаные кассетные снаряды прибыли в Украину.
- Министр обороны Алексей Резников отмечал, что наши защитники будут использовать эти снаряды только в тех местах, где они не коснутся гражданских. Также Украина будет отчитываться за каждое использование такого оружия перед международными партнерами.
- Российские пропагандисты уже начали жаловаться из-за такого решения США. Они опасаются, что впоследствии Украине могут передать ракеты ATACMS на 300 километров.