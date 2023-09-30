Выезд за границу, учет женщин и борьба с коррупцией: усилят ли мобилизацию в октябре 2023 года

Война продолжается, а Украина вступает в новый месяц вооруженного противостояния с Россией. Какие изменения принесет октябрь 2023 года в процессе мобилизации украинского общества – читайте в материале.

Сейчас Украина ведет наступление против оккупантов и достигла успехов тактического характера, однако до победы еще далеко – У России достаточно ресурсов и главным из них являются люди. Их российское командование не жалеет и затыкает все щели на фронте. Россияне гибнут сотнями в день, но свою задачу – остановить собственными телами продвижение украинцев – выполняют. Украина тоже несет потери и понятно, что нуждается в пополнении.

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В Украине с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 действует военное положение, которое официально продлила Верховная Рада до 15 ноября 2023 года. Также объявлена всеобщая мобилизация.

Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темп мобилизации. Но сами понимаете, это все зависит от агрессора и от ситуации, которая будет складываться на фронте, – заявил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк об осенней мобилизации.

Общая мобилизация действует одновременно по всей территории Украины. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины 18 – 60 лет, которые признаны пригодными к военной службе.

Основанием для мобилизации является повестка. Повестки бывают нескольких видов.

Типы повесток для военнообязанных и что там должно быть

Повестка для уточнения данных,

Повестка для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая обязывает призывника пройти медобследование.

Мобилизационное предписание. Ее выдают военнообязанному после прохождения ВВК в случае подтверждения пригодности к службе.

Что должно быть в повестке:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

номер повестки;

дата рождения военнообязанного;

адрес военнообязанного;

номер и дата распоряжения;

дата, время и адрес места, куда нужно явиться;

уточнение относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦК;

дата вручения повестки.

Ненадлежащим образом оформленная или врученная повестка не создает юридически обязанности к ее выполнению, но сам факт вручения повестки в суде обжаловать невозможно. Все, кто получил повестку, должны явиться для уточнения данных по указанному адресу в указанное время.

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ВВК

Решение о пригодности к мобилизации по состоянию здоровья принимает военно-врачебная комиссия (ВВК), на которые направляют, если у лица нет права на отсрочку от мобилизации.

Мобилизации подлежат по состоянию здоровья

пригодные в мирное и военное время;

ограниченно пригодные в мирное время, пригодные в военное время;

непригодные в мирное время и ограниченно пригодные в военное время.

Кто подлежит мобилизации с 1 октября 2023:

пригодные и ограниченно пригодные военнообязанные от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и не имеют опыта службы;

пригодные и ограниченно пригодные военнообязанные от 18 до 60 лет с опытом военной службы;

пригодные и ограниченно пригодные от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе;

исключены и сняты с военного учета, если ВВК признает их пригодными и они не совершали тяжкого и особо тяжкого преступления;

лица с инвалидностью от 18 до 60 лет, если ВВК признает их пригодными или ограниченно пригодными к службе по собственному желанию;

военнообязанные женщины, которые стоят на воинском учете.

Воинский учет и ответственность за нарушение

Мужчины от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу и обучение в вузах или военную кафедру, могут идти служить только добровольно на контракт.

Воинский учет проводится по месту жительства. Лица, которые переезжают в другие города, регионы или зарубежные страны, должны в течение 7 дней обратиться в военный центр или дипломатическое ведомство (если находятся за границей) по новому месту жительства для личной регистрации военнообязанных.

За игнорирование процедуры взятия на воинский учет предусмотрен штраф в размере от 1 600 до 3 500 гривен.

Сумму штрафа в этом случае устанавливает ТЦК и СП и может трактовать эту норму по своему усмотрению. Речь о тысячах гривен.

Несвоевременное уведомление ТЦК и СП об изменении учетных данных призывника, военнообязанного или резервиста может служить основанием для наложения штрафа за нарушение оборонного законодательства (статья 210-1 КУоАП) в размере от 3 400 до 5 100 гривен.

Также об изменении персональных данных необходимо уведомить работодателя. В их обязанности входит персональный воинский учет собственных работников. Если они своевременно не сообщают ТЦК и СП об изменении учетных данных своих работников, им придется заплатить штраф от 5 100 до 8 500 гривен.

Воинский учет женщин и выезд за границу

Главным отличием в октябре 2023 года является то, что отныне на учет должны становиться женщины. Но только медицинских специальностей.

Правило начнет действовать с 1 октября 2023 года. Однако закон предусматривает трехлетнюю отсрочку, то есть де-факто делает это добровольным делом. Как и было раньше.

В то же время, женщины-медики, которые с 1 октября должны стать на воинский учет, будут иметь право выезжать за границу. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Изменений, связанных с пересечением границы, для женщин, которые должны встать на воинский учет, нет. Ограничения продолжают действовать для мужчин в возрасте 18 – 60 лет, а также для разных должностных лиц, что прописано в постановлении правительства №57. Эта норма касается как мужчин, так и женщин. Других изменений по ограничению в праве выезда, в том числе женщин, которые с 1 октября должны стать на воинский учет, нет,

– заявил он.

Демченко отметил, что в отношении женщин, которые уже находятся на воинском учете, не действует ограничение по пересечению границы.

Борьба с коррупцией

Женщины сейчас составляют примерно пятую часть сил обороны Украины. Они несут службу как в тылу, так и на фронте на самых горячих участках. Это не только стереотипные военные медики, но снайперы, артиллеристы, танкисты и бойцы штурмовых отрядов. Все они добровольцы.

Повестку имеет право вручать не только должностное лицо ТЦК и СП, но также и представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений. В случае игнорирования повестки предусмотрена уголовная ответственность.

Также в Украине активизировалась борьба с нечистыми на руки военкомами и членами ВВК. Проходит проверка всех должностных лиц и уже выявлены многочисленные злоупотребления и нарушения.

Президент инициировал также проверку всех решений ВВК о признании непригодными к военной службе.

В дальнейшем злоупотребления в ходе мобилизации призван предотвратить перевод всех процессов в цифру.

Цифровизация и реформы

В конце сентября 2023 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий замену всех военно-учетных удостоверений на электронные и перевод учета в онлайн.

Это части обещанной новым руководством Минобороны реформы ВВК и преобразования бумажной бюрократии со значительными коррупционными рисками в электронную систему, равную и справедливую для всех.

Что предполагает реформа работы ВВК

введение в военных учреждениях электронной медицинской информационной системы (МИС);

электронные очереди;

использование электронного документооборота в работе ВВК;

просмотр количества ВВК;

сервисное обслуживание в военных заведениях ВВК.

Также где-то на горизонте электронный военный билет и единственный реестр призывников. Цифровизация не только ВВК, но и госпиталей.Конечно, в октябре 2023 года все это вместе не появится, однако, реформы уже на низком старте.