Какой будет зима 2024 года для ВСУ: Ходжес назвал условие, которое позволит оттеснить врага

Украина второй год противостоит полномасштабному вторжению России. Бен Ходжес сделал прогноз, какой будет зима 2024 для Украины и какие планы у врага на эту зиму.

Своими соображениями он поделился в эфире телемарафона. Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, занимающий в настоящее время должность старшего советника НАТО по вопросам логистики, подчеркнул, что Украине нужны значительные средства для оттеснения врага, передает 24 Канал.

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Запад должен предоставлять высокоточное оружие

Бена Ходжеса спросили, есть ли шансы нашим военным оттеснить российских захватчиков.

Конечно, всегда есть шанс. Хотя это кажется маловероятным без предоставления значительных американских, немецких или британских средств, таких как ATACAMS или Taurus,

– подчеркнул он.

Также он высказал предположение, что Генштаб ВСУ будет искать все возможные способы, чтобы перехватить инициативу. Чтобы атаковать российскую логистику, а также давить на силы врага на полуострове Крым. В то же время, он добавил, что, вероятно, внимание будет сосредоточено на подготовке к следующей фазе войны.

По словам Бена Ходжеса, нам необходимо:

иметь возможность противодействовать русским БПЛА;

иметь способность действовать в условиях жесткой конкуренции в сфере РЭБ с учетом того, что россияне "были всегда хороши в радиоэлектронной войне лучше США".

Чтобы нейтрализовать единственное преимущество россиян, заключающееся в их массовой численности, Украине нужно высокоточное оружие большой дальности, которое может уничтожить штабы, артиллерию, логистику. Я думаю, что именно эти вещи будут важны для того, чтобы Украина могла начать рассматривать возможность широкомасштабных маневров,

– подчеркнул Ходжес.

Какие планы врага на зиму 2024 года

Он также отметил, что стратегия врага, наверное, останется такой же. По его словам, враг понимает, что не надеется прорвать украинские силы. Ходжес говорит, что россиянам понадобится много времени, чтобы восстановить качественный потенциал, который мог бы оттеснить наших защитников.

Следовательно, враг уповает на создание впечатления, что его ресурсы бесконечны. Будет это делать для того, чтобы у Запада не было желания поддерживать Украину. Именно поэтому Кремль сейчас бросает тысячи своих бойцов на верную смерть.

Они готовы жертвовать ими каждый день, чтобы создавать впечатление, что у них есть бесконечные ресурсы,

– подчеркнул Ходжес.

Обратим внимание на статистику Генштаба, опубликованную утром 4 января. Согласно ей, за сутки 3 января наши защитники отправили на тот свет 780 оккупантов. А с самого начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 362 280 российских захватчиков.