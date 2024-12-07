Последствия российских обстрелов, продвижение врага в Донецкой области: хронология 1018 дня войны

В Украине начались 1018 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, российские войска продолжают атаковать мирные города ракетами и дронами.

О главных событиях дня, ситуации на фронте, последствиях атак врага и других событиях по состоянию на 7 декабря 2024 года – читайте в материале 24 Канала.

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