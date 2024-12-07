Последствия российских обстрелов, продвижение врага в Донецкой области: хронология 1018 дня войны

7 декабря 2024, 07:05
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Автор: Анастасия Лукашевская

В Украине начались 1018 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, российские войска продолжают атаковать мирные города ракетами и дронами.

О главных событиях дня, ситуации на фронте, последствиях атак врага и других событиях по состоянию на 7 декабря 2024 года – читайте в материале 24 Канала.

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07:04, 07 декабря

В Кривом Роге завершили спасательные работы

В Кривом Роге ночью спасатели достали из-под завалов тело 3 человека.

По состоянию на утро 7 декабря известно, что в результате российской атаки вечером 6 декабря погибли 3 человека и 17 – пострадали, из них 1 ребенок.

06:57, 07 декабря

03:56, 07 декабря

Продвижение врага в Донецкой области

Оккупанты продвинулись сразу вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области. В частности, у россиян есть определенные успехи в Торецке, сообщили аналитики DeepState.

Согласно обновленным картам, россияне продвинулись в Торецке, а также вблизи еще четырех населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленевки и в Торецке,
– говорится в отчете.

02:53, 07 декабря

В Киеве фиксировали вражеские дроны

Киевская ОВА фиксировала в небе над столицей вражеские ударные дроны. По целям работала ПВО.