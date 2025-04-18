Переговоры в Париже важнее, чем в Эр-Рияде: политолог ответил, какова их роль

Первые встречи американской стороны с российской после того, как Трамп стал президентом, состоялись в Саудовской Аравии, там же США встречались с украинской делегацией. Это был условный переговорный треугольник, однако есть и другой.

Политолог Вадим Денисенко в разговоре с 24 Каналом отметил, какой из переговорных треугольников является более важным для Украины.

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Какие 3 базовых вопроса обсуждает ЕС с США?

В течение последних двух месяцев было два переговорных треугольника: Россия – США – Украина, а также Украина – США – ЕС. После встреч в Эр-Рияде, когда россияне де-факто вышли из переговорного процесса, со слов политолога, можно четко утверждать, что для нашего государства ключевым треугольником стал второй, с участием Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

До встречи в Париже он был неформализованным. До этого были разговоры между Украиной и США, между ЕС и США, между ЕС и Украиной. То, что впервые состоялась такая встреча на таком уровне руководителей дипломатических ведомств и людей, которые отвечают за внешнюю политику – это, по мнению Денисенко, очень благоприятный момент.

Сейчас появился формат, который может стать действенной площадкой для дальнейших переговоров,

– подчеркнул политолог.

По словам Денисенко, стоит четко понимать, что у европейцев есть три базовых вопроса в общении с США. Среди них: пошлины и что будет с ними дальше; вопрос войны в Украине.

Кроме этого, для европейских государств важным вопросом является их собственная безопасность в контексте того, чтобы Соединенные Штаты оставались главным защитником в ближайшие 8 – 10 лет, пока не будет создана европейская армия и не отстроится европейский ВПК.

То, что Украина часть этого треугольника – это очень важно. То, что европейцы остались верны своим словам и наше государство является частью переговорного процесса – тоже крайне важно,

– убежден Денисенко.

Отметим, что экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа высказал мнение, что такие трехсторонние переговоры в Париже не принесли реального прогресса. Он считает, что Россия хочет использовать США как инструмент, благодаря которому глава Кремля мог бы достичь собственной цели. Он также отметил, что Россия вышла из изоляции и это очень негативный момент.