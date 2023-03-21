Время настало, – политолог про возможный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина

По данным The Wall Street journal, после визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Но разговор может таки состояться, ведь время для общения уже настало.

Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что факт появления так называемого китайского "мирного плана" показывает то, что, "как минимум, протокол нужно доиграть до конца".

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"Время для такого общения настало. Ты озвучил позицию по "плану", но ты не можешь этот "план" пытаться реализовать или имитировать даже реализацию, не общаясь с лидерами обеих сторон, участвующих в войне", – сказал он.

Какие могут быть официальные пресс-релизы разговора

Политолог отметил, что о возможном диалоге Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, скорее всего, можно будет узнать из официальных пресс-релизов. Мол, китайский пресс-релиз будет "чрезвычайно беден", а украинский будет "чуть менее беден, чем китайский". Он считает, что тезисы в них будут похожи.

"Что Китай осознает проблемы Украины, связанные с территориальной целостностью, и он никогда не подвергал сомнению принципы международного права. Китай призывает стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров". Все,

– заявил Вигиринский.

Он уверен, что украинская сторона будет объяснять условия, при которых возможны переговоры со страной-агрессором.

"Будет объяснять, что стол переговоров, безусловно, необратим, но в условиях, касающихся репараций, обмена военнопленными, вывода войск, деоккупации всей оккупированной территории, в частности, автономной республики Крым", – рассказал политолог.

По его словам, содержание так называемого "мирного плана" Китая можно отбросить в сторону, ведь есть официальный документ для публичного обсуждения и смысла обсуждать это по телефону нет.

Каким может быть разговор главы КНР и президента Украины: смотрите видео

Что могли обсуждать Владимир Путин и Си Цзиньпин

Он предполагает, что если Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопрос, касающийся возможных сценариев завершения войны, то очевидно, что они обсуждали то, что затем в публичной плоскости появляется со временем от журналистов.

"О том, скажем, какой формат возможен для линии разграничения, которая официально может быть как один из этапов прекращения войны. Скажем, какие миротворческие силы могут находиться на линии разграничения", – рассказал Андрей Вигиринский.

По его мнению, это может касаться и того, как с призмы международного права или внутренних правил в дальнейшем можно легитимизировать результаты завершения использования вооружений или прекращения огня.

"Если такие вещи обсуждались с Путиным, то Си как раз представит ту компромиссную позицию, на которую Путин готов пойти, чтобы войну эту завершить", – заявил политолог.

Вигиринский уверен, что здесь есть вопросы блоковости. Мол, готов ли российский диктатор принять и осознать участие Украины в НАТО или нет, есть ли "красная линия".

Надо найти базис

"Вопрос финансирования и репараций, возможно, также будет обсуждаться. Надо найти базис для начала переговоров. Он не может найтись сразу по всему спектру вопросов", – рассказал он.

Политолог добавил, что в западной прессе есть во многом критическая позиция на счет поездки Си Цзиньпина в Россию.

"И тезисы, которые раздаются о том, что Зеленский не должен принимать позицию Си, потому что она не учитывает весь спектр обстоятельств, касающихся войны в Украине", – отметил он.

Мол, она настраивает на то, что западные партнеры Украины, в частности, США, возможно, будут критически относиться к предложениям, которые, вероятно, озвучит Владимиру Зеленскому Си Цзиньпин.

Владимир Александрович ретранслирует это, в частности, в Соединенные Штаты. Поэтому по количеству субъектов двусторонний телефонный разговор не способен решить, скажем, саму ситуацию. Но она может найти базис,

– подчеркнул он.

Вигиринский считает, что в этом базисе может говориться о месте, впоследствии формате представления сторон, военном руководстве и части политического руководства. А также то, по каким пунктам и вопросам можно вступать в определенную переговорную группу и где Китай видит свое участие.

"А какое ваше участие? Может, у вас есть, кого вы готовы делегировать как посредника в переговорах?" Ну и в зависимости от того, какой уровень переговорщика и по какому спектру вопросов, репутационным уже становится результат", – рассказал политолог.

По его мнению, если есть посредник, готовность брать на себя ответственность, то и есть готовность добиться этого результата.

В какой сфере вопросов – возможно, ядерной безопасности. Никому пока не удавалось добиться вопроса успешного о деоккупации Запорожской атомной электростанции,

– заявил он.

Андрей Вигиринский предположил, что, возможно, КНР возьмет и продемонстрирует миру, как можно исходить из кризисных ситуаций в вопросах стратегической ядерной безопасности.

Состоится ли разговор китайского лидера и Зеленского

Он убежден, что разговор президента Украины и Си Цзиньпина состоится, но практический ход событий будет развиваться в течение 6 месяцев, когда Украина ожидает военной кампании.

Эта военная кампания необратима, и в ее завершении мы увидим то, как работала в этот период дипломатия,

– подытожил политолог.

Что известно о возможном разговоре главы КНР и президента Украины